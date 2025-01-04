В рф заявили об атаке на завод по производству ракетных двигателей: что известно
Киев • УНН
В смоленской области рф дроны атаковали завод «Авангард», производящий двигатели для ракет. минобороны рф заявило о сбитии 16 беспилотников над разными регионами.
В ночь на 4 января в россии беспилотники атаковали завод по производству двигателей для ракет, который базируется в смоленской области. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Как отмечается, вероятно целью атаки БПЛА могло быть предприятие АО "Авангард".
АО "Авангард" входит в состав одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России - АО "ВПК „НПО машиностроения", в составе которого в 2013 году вошло в АО „Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
На предприятии серийно производят транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, элементы брони и противорадиационной защиты для бронетанковой техники, радиопрозрачные укрытия.
В минобороны рф заявили о сбитии 16 дронов. Десять БПЛА якобы были уничтожены над территорией брянской области, три - над территорией смоленской области и по одному - над территориями белгородской, псковской и Ленинградской области.
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