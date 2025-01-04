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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии заявили об атаках на морской торговый порт и военный аэродром: что известно

В россии заявили об атаках на морской торговый порт и военный аэродром: что известно

Киев  •  УНН

 • 4897 просмотра

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В ленинградской области атакован крупнейший морской торговый порт россии Усть-Луга. Военный аэродром «Балтимор» в воронежской области также подвергся нападению дронов.

Крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать в ночь на 4 января беспилотники в ленинградской области. Кроме того, дроновой атаке подвергся военный аэродром "Балтимор", который расположен в воронежской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Astra. 

Детали

Источники Astra сообщают, что большинство беспилотников, атаковавших сегодня ленинградскую область, было якобы сбито над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно, повреждены окна в одном из зданий на территории порта. Губернатор ранее отчитался о 4 сбитых БПЛА и заявил, что пострадавших и повреждений нет.

Согласно открытым данным, морской торговый порт Усть-Луга начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. К началу 2020-х стал вторым по величине в россии - после новороссийска.

Кроме того, по данным Astra, военный аэродром "Балтимор" в ночь на 2 января атаковали по меньшей мере 5 беспилотников, все они якобы были сбиты. Сегодня регион снова атаковали БПЛА, местные жители сообщали о взрывах, угрозу подтвердил губернатор.

В рф заявили об атаке на завод по производству ракетных двигателей: что известно4 янв. 2025, 07:37 • 15166 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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