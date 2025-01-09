Блінкен на зустрічі з Макроном обговорив підтримку України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у ході візиту до Франції провів переговори з президентом Еммануелем Макроном. Сторони обговорили низку тем, серед яких - військова агресія рф і допомога для України. Про це передає УНН з посиланням на Державний департамент США.

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Як розповів прес-секретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер, у Парижі Макрон та Блінкен також під час бесіди порушили питання допомоги з боку Північної Кореї для росії, яка продовжує вести війну проти України.

Держсекретар і президент Макрон обговорили нашу незмінну підтримку України перед обличчям жорсткої агресії росії та занепокоєння з приводу підтримки КНР російської оборонно-промислової бази, яка підтримує військову машину кремля - йдеться у заяві Держдепу США.

Крім того, сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході, зокрема про політичні процеси в Сирії після краху режиму президента Башара аль-Асада, і про необхідність звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Газа, де триває операція Ізраїлю проти бойовиків "ХАМАС".

За словами Міллера, Блінкен і Макрон обговорили "важливість перехідного процесу в Сирії, який є інклюзивним і підтримує права сирійського народу".

"Вони також обговорили необхідність укласти угоду про припинення вогню в Газі, яка забезпечує звільнення всіх заручників без подальших зволікань", - передали в американському відомстві.

У Держдепі додали, що держсекретар США і президент Франції зобов'язалися "продовжувати співпрацю з цих критичних питань".

Нагадаємо

Президент Франції заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході безпосередньо загрожують безпеці Європи. Він закликав до єдності та посилення оборони континенту.