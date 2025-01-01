Макрон: війни в Україні та на Близькому Сході загрожують безпеці Європи

Президент Франції Емануель Макрон під час своєї новорічної промови зазначив, що війни в Україні та на Близькому Сході також стосуються і Європи, пише УНН.

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"Війни в Україні та на Близькому Сході - це не далекі конфлікти. Вони стосуються нас безпосередньо і загрожують нашій безпеці, нашій єдності та нашій економіці. Тому я бажаю нам у 2025 році бути єдиними, рішучими", - сказав Макрон у своїй промові.

Макрон вважає, що ці конфлікти відображають те, що "належне функціонування наших демократій ніколи не можна сприймати як належне". Тому він закликав Європу прискорити свої зусилля, щоб взяти під контроль оборону, безпеку і кордони.

Крім того, президент Франції наголосив, що Франція повинна продовжувати інвестувати у своє військове переозброєння, щоб гарантувати суверенітет країни, захист французьких інтересів і безпеку її співвітчизників.

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