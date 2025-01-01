Макрон: войны в Украине и на Ближнем Востоке угрожают безопасности Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего новогоднего обращения отметил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке также касаются и Европы, пишет УНН.

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"Войны в Украине и на Ближнем Востоке - это не далекие конфликты. Они непосредственно касаются нас и угрожают нашей безопасности, нашему единству и нашей экономике. Поэтому я желаю нам в 2025 году быть едиными, решительными", - сказал Макрон в своем выступлении.

Макрон считает, что эти конфликты отражают то, что "надлежащее функционирование наших демократий никогда нельзя воспринимать как должное". Поэтому он призвал Европу ускорить свои усилия, чтобы взять под контроль оборону, безопасность и границы.

Кроме того, президент Франции подчеркнул, что Франция должна продолжать инвестировать в свое военное перевооружение, чтобы гарантировать суверенитет страны, защиту французских интересов и безопасность ее соотечественников.

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