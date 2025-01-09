Блинкен на встрече с Макроном обсудил поддержку Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе визита во Францию провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд тем, среди которых - военная агрессия рф и помощь для Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственный департамент США.

Детали

Как рассказал пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер, в Париже Макрон и Блинкен также во время беседы подняли вопрос помощи со стороны Северной Кореи для россии, которая продолжает вести войну против Украины.

Госсекретарь и президент Макрон обсудили нашу неизменную поддержку Украины перед лицом жесткой агрессии россии и беспокойство по поводу поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы, которая поддерживает военную машину кремля - говорится в заявлении Госдепа США.

Кроме того, стороны говорили о ситуации на Ближнем Востоке, в частности о политических процессах в Сирии после краха режима президента Башара аль-Асада, и о необходимости освобождения заложников и прекращения огня в Секторе Газа, где продолжается операция Израиля против боевиков "ХАМАС".

По словам Миллера, Блинкен и Макрон обсудили "важность переходного процесса в Сирии, который является инклюзивным и поддерживает права сирийского народа".

"Они также обсудили необходимость заключить соглашение о прекращении огня в Газе, которое обеспечивает освобождение всех заложников без дальнейших проволочек", - передали в американском ведомстве.

В Госдепе добавили, что госсекретарь США и президент Франции обязались "продолжать сотрудничество по этим критическим вопросам".

Напомним

Президент Франции заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке непосредственно угрожают безопасности Европы. Он призвал к единству и усилению обороны континента.