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У ЦПД наголошують про численні маніпуляції рф на тему заяв держсекретаря Блінкена

У ЦПД наголошують про численні маніпуляції рф на тему заяв держсекретаря Блінкена

Київ • УНН

 • 69227 перегляди

рф поширює маніпуляції щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні до 2022 року.

Викривлена інформація поширюється російською пропагандою. Маніпуляції стосуються повідомлення про те, що США постачали Україні деякі види озброєнь до початку повномасштабного вторгнення.

Передає УНН із посиланням на ТГ-сторінку Центру протидії дезінформації.

Пропаганда рф поширює численні маніпуляції довкола заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена, що США постачали Україні деякі види озброєнь задовго до початку повномасштабного вторгнення рф.

Начебто Україна готувалася до масштабної війни проти так званих днр та лнр і безпосередньо росії.

Підконтрольні кремлю медіаресурси виправдовують необхідність початку так званого "сво".

Відповідну заяву зробила і речник мзс рф марія захарова. 

Відповідні заяви з боку рф – це доволі примітивна маніпуляція.

Жодних наступальних операцій Україна не планувала. США постачали Україні зброю в 2021 році, оскільки стало відомо про концентрацію військ Рф біля кордону та підготовку вторгнення в Україну. Блінкен підтвердив, що тоді постачалися зенітні комплекси Stinger, протитанкові системи Javelin та інша зброя саме для оборони, а не наступу

- зауважили у відомстві.
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Нагадаємо

США заздалегідь готувалися до конфлікту і таємно постачали зброю в Україну з вересня 2021 року. Серед поставленого озброєння були Stinger і Javelin, які зіграли важливу роль в обороні Києва.

Повітряні Сили назвали фейком інформацію російських пропагандистів про полоненого українського пілота29.12.24, 15:30 • 26731 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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