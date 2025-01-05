У ЦПД наголошують про численні маніпуляції рф на тему заяв держсекретаря Блінкена

Викривлена інформація поширюється російською пропагандою. Маніпуляції стосуються повідомлення про те, що США постачали Україні деякі види озброєнь до початку повномасштабного вторгнення.

Передає УНН із посиланням на ТГ-сторінку Центру протидії дезінформації.

Пропаганда рф поширює численні маніпуляції довкола заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена, що США постачали Україні деякі види озброєнь задовго до початку повномасштабного вторгнення рф.

Начебто Україна готувалася до масштабної війни проти так званих днр та лнр і безпосередньо росії.

Підконтрольні кремлю медіаресурси виправдовують необхідність початку так званого "сво".

Відповідну заяву зробила і речник мзс рф марія захарова.

Відповідні заяви з боку рф – це доволі примітивна маніпуляція.

Жодних наступальних операцій Україна не планувала. США постачали Україні зброю в 2021 році, оскільки стало відомо про концентрацію військ Рф біля кордону та підготовку вторгнення в Україну. Блінкен підтвердив, що тоді постачалися зенітні комплекси Stinger, протитанкові системи Javelin та інша зброя саме для оборони, а не наступу