Повітряні Сили назвали фейком інформацію російських пропагандистів про полоненого українського пілота

У Повітряних Силах ЗСУ спростували інформацію поширено російськими медіа про те, що український пілот потрапив у полон до армії рф, пише УНН.

Мова йде про інформацію, яку оприлюднили пропагандистські російські медіа – нібито в полон здався український пілот-транспортник, якого було переведено у штурмовики.

"російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик. На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних Силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є ФЕЙКОВОЮ. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

У ПС ЗСУ наголосили, що подібна інформація використовується ворогом для деморалізації українських військових.

"Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами", - йдеться у повідомленні.