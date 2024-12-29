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Воздушные Силы назвали фейком информацию российских пропагандистов о пленном украинском пилоте

Воздушные Силы назвали фейком информацию российских пропагандистов о пленном украинском пилоте

Киев  •  УНН

 • 16143 просмотра

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Командование отмечает, что такие сообщения направлены на деморализацию украинцев.

В Воздушных Силах ВСУ опровергли информацию распространено российскими медиа о том, что украинский пилот попал в плен к армии рф, пишет УНН.

Речь идет об информации, которую обнародовали пропагандистские российские медиа - якобы в плен сдался украинский пилот транспортной авиации, который был переведен в штурмовики.  

"российские пропагандистские медиа распространяют информацию, будто в Курской области сдался в плен украинский летчик. К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных Силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является ФЕЙКОВОЙ. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

В ПС ВСУ отметили, что подобная информация используется врагом для деморализации украинских военных.

"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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