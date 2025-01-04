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Блінкен заявив, що США задовго до початку повномасштабної війни передавали в Україну "багато зброї"

Київ • УНН

 • 42663 перегляди

США заздалегідь готувалися до конфлікту і таємно постачали зброю в Україну з вересня 2021 року. Серед поставленого озброєння були Stinger і Javelin, які зіграли важливу роль в обороні Києва.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю New York Times заявив, що Сполучені Штати "задовго до того, як сталася російська агресія" передавали багато зброї, щоб Україні було чим захиститися, передає УНН.

"...якщо подивитись на траєкторію конфлікту, тому що ми передбачали його наближення, ми змогли переконатися, що не тільки ми були готові, союзники і партнери були готові, але й Україна була готова. Ми переконалися, що задовго до того, як сталася російська агресія, починаючи з вересня, а потім знову з грудня, ми тихенько доправили Україні багато зброї, щоб у них було все необхідне для самооборони, такі речі, як Stinger, Javelin, які зіграли важливу роль у запобіганні захопленню росією Києва, захопленню країни, стиранню її з мапи та, по суті, відтисненню росіян", - повідомив Блінкен.

За його словами, дуже важливо розуміти, що в різні моменти часу люди зосереджуються на одній системі зброї чи іншій.

"Це танк Abrams? Це F-16? Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи повинні ми дати це українцям, а й на те, чи знають вони, як це використовувати? Чи можуть вони підтримувати це в робочому стані? Чи є це частиною послідовного плану? Усі ці речі враховувалися в рішеннях, які ми ухвалювали про те, що їм давати і коли давати", - резюмував Блінкен.

США поставить Україну на шлях до членства в НАТО - Блінкен04.01.2025, 17:56 • 38009 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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