Блинкен заявил, что США задолго до начала полномасштабной войны передавали в Украину "много оружия"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times заявил, что Соединенные Штаты "задолго до того, как произошла российская агрессия" передавали много оружия, чтобы Украине было чем защититься, передает УНН.

"... если посмотреть на траекторию конфликта, потому что мы предвидели его приближение, мы смогли убедиться, что не только мы были готовы, союзники и партнеры были готовы, но и Украина была готова. Мы убедились, что задолго до того, как произошла российская агрессия, начиная с сентября, а затем снова с декабря, мы тихонько доставили Украине много оружия, чтобы у них было все необходимое для самообороны, такие вещи, как Stinger, Javelin, которые сыграли важную роль в предотвращении захвата россией Киева, захвата страны, стирания ее с карты и, по сути, оттеснения русских", - сообщил Блинкен.

По его словам, очень важно понимать, что в разные моменты времени люди сосредотачиваются на одной системе оружия или другой.

"Это танк Abrams? Это F-16? Каждый раз нам приходилось смотреть не только на то, должны ли мы дать это украинцам, но и на то, знают ли они, как это использовать? Могут ли они поддерживать это в рабочем состоянии? Является ли это частью последовательного плана? Все эти вещи учитывались в решениях, которые мы принимали о том, что им давать и когда давать", - резюмировал Блинкен.

США поставит Украину на путь к членству в НАТО - Блинкен