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США поставит Украину на путь к членству в НАТО - Блинкен

США поставит Украину на путь к членству в НАТО - Блинкен

Киев  •  УНН

 • 7041 просмотра

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Госсекретарь США заявил о намерении поставить Украину на путь в НАТО и предупредил о рисках прекращения огня. По его словам, перемирие даст Путину возможность перегруппироваться для новой атаки.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка поставит Украину на путь к членству в НАТО. Он также заявил, что если будет прекращение огня, то это даст путину время отдохнуть, чтобы повторно атаковать. Поэтому критически важно убедиться, что Украина имеет возможность сдерживать возможную дальнейшую агрессию. Об этом он сказал в интервью The New York Times, передает УНН.

На вопрос, считает ли он, что пришло время закончить войну, Блинкен ответил: "Это решения, которые должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть. Где на карте сейчас проходит линия, я не думаю, что это очень сильно изменится".

Блинкен также ответил на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду, что территориями, которые контролирует россия, придется уступить.

"Вопрос не в том, что уступили. Вопрос в том, что линия, как практический вопрос в ближайшем будущем, вряд ли сильно сдвинется. Претензии Украины на эту территорию будут всегда, всегда. И вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию?" - сказал Блинкен.

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Он отметил, что вряд ли путин откажется от своих амбиций.

"Если будет прекращение огня, то, по мнению путина, прекращение огня, вероятно, даст ему время отдохнуть, перестроиться, чтобы повторно атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому для того, чтобы любое прекращение огня, которое будет достигнуто, было действительно прочным, критически важно убедиться, что Украина имеет возможность сдерживать дальнейшую агрессию. И это может проявляться во многих формах. Это могло бы произойти через НАТО, и мы поставим Украину на путь к членству в НАТО. Это может происходить через гарантии безопасности, обязательства, гарантии со стороны разных стран, чтобы убедиться, что россия знает, что если она атакует, у нее будут большие проблемы", - рассказал Блинкен.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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