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Приглашение в НАТО должно быть для всей Украины: Зеленский объяснил нюансы с оккупированными территориями

Приглашение в НАТО должно быть для всей Украины: Зеленский объяснил нюансы с оккупированными территориями

Киев  •  УНН

 • 3252 просмотра

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Президент пояснил, что приглашение должно касаться всей Украины в международно признанных границах. При этом действие Альянса может распространяться только на подконтрольные территории с последующим расширением.

Приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на ту часть территории, которую контролирует Киев с будущим расширением. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью христианскому медиа CBN News, передает УНН.

"Это (приглашение Украины в НАТО - ред.)  важно сделать и это первый шаг, который дает четкий сигнал путину или любому агрессору будущем, что Украина будет членом НАТО", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Киеве понимают, что  Америка и другие партнеры не могут взять Украину в НАТО пока продолжается  война.

"Украина понимает и не хочет втягивать военных других стран в эту войну. Говорят, что Украина хочет втянуть НАТО. Это неправда. Поэтому мы и хотели приглашения. Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах. ...даже не о чем говорить, потому что это наша Конституция, международное право. Нельзя его нарушать, поэтому в международно признанных границах нужно давать приглашение. А действия Альянса могут быть на ту часть, которую Украина контролирует, а потом с будущим расширением", - рассказал Зеленский.  

Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий1 дек. 2024, 15:46 • 34532 просмотра

Дополнение

29 ноября в интервью Sky News Зеленский заявлял, что допускает возможность заключения соглашения о прекращении огня с россией, если подконтрольная территория Украины будет взята под зонтик НАТО.

Reuters сообщало со ссылкой на письмо глава МИД Украины Андрей Сибига в котором он призвал НАТО пригласить Украину в Альянс на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Приглашение должно стать ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной россией войны.

10 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщал, что разговоры о получении уже на данном этапе приглашения Украины в НАТО будут продолжаться в дальнейшем и абсолютно со всеми партнерами, всеми 32 членами Альянса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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