США поставить Україну на шлях до членства в НАТО - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка поставить Україну на шлях до членства в НАТО. Він також заявив, що якщо буде припинення вогню, то це дасть путіну час відпочити, щоб повторно атакувати. Тому критично важливо переконатися, що Україна має можливість стримувати можливу подальшу агресію. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, передає УНН.

На запитання, чи він вважає, що настав час закінчити війну, Блінкен відповів: "Це рішення, які повинні приймати українці. Вони повинні вирішити, де їх майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. Де на карті зараз проходить лінія, я не думаю, що це дуже сильно зміниться".

Блінкен також відповів на уточнююче запитання, чи він має на увазі, що територіями, які контролює росією, доведеться поступитися.

"Питання не в тому, що поступилися. Питання в тому, що лінія, як практичне питання в найближчому майбутньому, навряд чи сильно зрушиться. Претензії України на цю територію будуть завжди, завжди. І питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію?" - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що навряд путін відмовиться від своїх амбіцій.

"Якщо буде припинення вогню, то, на думку путіна, припинення вогню, ймовірно, дасть йому час відпочити, переналаштуватися, щоб повторно атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому для того, щоб будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, було справді міцним, критично важливо переконатися, що Україна має можливість стримувати подальшу агресію. І це може проявлятися в багатьох формах. Це могло б відбутися через НАТО, і ми поставимо Україну на шлях до членства в НАТО. Це може відбуватися через гарантії безпеки, зобов’язання, гарантії з боку різних країн, щоб переконатися, що росія знає, що якщо вона атакує, у неї будуть великі проблеми", - розповів Блінкен.

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