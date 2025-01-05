В ЦПД отмечают многочисленные манипуляции рф на тему заявлений госсекретаря Блинкена

Искаженная информация распространяется российской пропагандой. Манипуляции касаются сообщения о том, что США поставляли Украине некоторые виды вооружений до начала полномасштабного вторжения.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-страницу Центра противодействия дезинформации.

Пропаганда рф распространяет многочисленные манипуляции вокруг заявления Государственного секретаря США Энтони Блинкена, что США поставляли Украине некоторые виды вооружений задолго до начала полномасштабного вторжения рф.

Вроде бы Украина готовилась к масштабной войне против так называемых днр и лнр и непосредственно России.

Подконтрольные кремлю медиаресурсы оправдывают необходимость начала так называемого «сво».

Соответствующее заявление сделала и спикер МИДа рф мария захарова.

Соответствующие заявления со стороны рф - это довольно примитивная манипуляция.

Никаких наступательных операций Украина не планировала. США поставляли Украине оружие в 2021 году, поскольку стало известно о концентрации войск РФ у границы и подготовке вторжения в Украину. Блинкен подтвердил, что тогда поставлялись зенитные комплексы Stinger, противотанковые системы Javelin и другое оружие именно для обороны, а не наступления