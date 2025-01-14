У Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України

Піт Гегсет, кандидат на посаду глави Пентагону заявив, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа домагатиметься завершення війни в Україні. І вона хотіла б зробити це "максимально вигідно" для українців. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

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Зазначається, що на слуханнях у Сенаті кандидат відповів на кілька запитань. Зокрема, сенатор від штату Мен Ангус Кінг запитав, чому Гегсет у вступному слові не зробив жодної згадки про Україну чи Росію.

"Це кодове слово для того, щоб ми збираємося залишити Україну?" - запитав Кінг.

Гегсет відповів, що це не так і що раніше Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти край російсько-українській війні.

Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це (завершення війни, - ред.) було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися