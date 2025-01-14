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У Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України

У Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України

Київ • УНН

 • 81741 перегляди

Кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет заявив про наміри адміністрації Трампа завершити війну в Україні. За його словами, вони прагнуть зробити це максимально вигідно для українців.

Піт Гегсет, кандидат на посаду глави Пентагону заявив, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа домагатиметься завершення війни в Україні. І вона хотіла б зробити це "максимально вигідно" для українців. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що на слуханнях у Сенаті кандидат відповів на кілька запитань. Зокрема, сенатор від штату Мен Ангус Кінг запитав, чому Гегсет у вступному слові не зробив жодної згадки про Україну чи Росію.

"Це кодове слово для того, щоб ми збираємося залишити Україну?" - запитав Кінг.

Гегсет відповів, що це не так і що раніше Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти край російсько-українській війні.

Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це (завершення війни, - ред.) було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися

- додав він.

На питання сенаторки-демократки від штату Невада Джекі Розен, чи підтримає адміністрація Трампа Україну, Гегсет відповів, що "дасть президенту свою найкращу пораду".

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про передачу майбутній адміністрації Трампа найсильніших позицій у зовнішній політиці. США вже надали Україні $102 млрд, а союзники - $158 млрд допомоги.

Як раніше писав УНН Європейські союзники України провели приватні переговори з командою Трампа щодо підтримки України. Чиновники висловили обережний оптимізм, що нова адміністрація США не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з росією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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