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У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

Киев  •  УНН

 • 5103 просмотра

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Кандидат на должность главы Пентагона Пит Гегсет заявил о намерениях администрации Трампа завершить войну в Украине. По его словам, они стремятся сделать это максимально выгодно для украинцев.

Пит Гегсет, кандидат на должность главы Пентагона заявил, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа будет добиваться завершения войны в Украине. И она хотела бы сделать это «максимально выгодно» для украинцев. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на слушаниях в Сенате кандидат ответил на несколько вопросов. В частности, сенатор от штата Мэн Ангус Кинг спросил, почему Гегсет во вступительном слове не сделал ни одного упоминания об Украине или России.

«Это кодовое слово для того, чтобы мы собираемся покинуть Украину?» - спросил Кинг.

Гегсет ответил, что это не так и что ранее Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец российско-украинской войне.

Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это (завершение войны, - ред.) было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться

- добавил он.

На вопрос сенатора-демократа от штата Невада Джеки Розен, поддержит ли администрация Трампа Украину, Гегсет ответил, что «даст президенту свой лучший совет».

Напомним,

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о передаче будущей администрации Трампа сильнейших позиций во внешней политике. США уже предоставили Украине $102 млрд, а союзники - $158 млрд помощи.

Как ранее писал УНН Европейские союзники Украины провели частные переговоры с командой Трампа по поддержке Украины. Чиновники выразили осторожный оптимизм, что новая администрация США не будет вынуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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