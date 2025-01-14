У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

Пит Гегсет, кандидат на должность главы Пентагона заявил, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа будет добиваться завершения войны в Украине. И она хотела бы сделать это «максимально выгодно» для украинцев. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

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Отмечается, что на слушаниях в Сенате кандидат ответил на несколько вопросов. В частности, сенатор от штата Мэн Ангус Кинг спросил, почему Гегсет во вступительном слове не сделал ни одного упоминания об Украине или России.

«Это кодовое слово для того, чтобы мы собираемся покинуть Украину?» - спросил Кинг.

Гегсет ответил, что это не так и что ранее Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец российско-украинской войне.

Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это (завершение войны, - ред.) было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться