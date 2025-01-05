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"Ми змогли уникнути прямого конфлікту з росією" - Блінкен

"Ми змогли уникнути прямого конфлікту з росією" - Блінкен

Київ • УНН

 • 82864 перегляди

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про успішне запобігання прямого конфлікту з РФ під час загрози застосування ядерної зброї. Він також відзначив активність Росії у гібридних атаках та диверсіях.

Сполучені Штати змогли "впоратися" з ядерною загрозою з боку Москви "таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією". Про це у інтерв'ю The New York Times заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише УНН.

Деталі

На запитання журналістів наскільки Штати "були близькі до прямого конфлікту" з РФ на тлі її широкомасштабного вторгення в Україну у 2022 році американський чиновник відповів: "Що були різні моменти, коли у нас виникали реальні занепокоєння щодо дій, які може вжити Росія, включаючи навіть потенційне використання ядерної зброї. Це дуже зосередило розум. Але я вважаю, що ми змогли впоратися з цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією".

За словами держсекретаря США, наразі РФ бере участь "у всіляких підлих діях, так званих гібридних атаках того чи іншого роду, чи то в кіберпросторі, чи це диверсії, чи вбивства".

Такі речі трапляються. Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно співпрацюємо з багатьма нашими партнерами. Але з точки зору прямого конфлікту, я не думаю, що ми були (до нього, - ред.) близькими,

сказав Блінкен.

Нагадаємо

Держсекретар США заявив про намір поставити Україну на шлях до НАТО та попередив про ризики припинення вогню. За його словами, перемир'я дасть путіну можливість перегрупуватися для нової атаки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
the-new-york-timesThe New York Times
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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