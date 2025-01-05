"Ми змогли уникнути прямого конфлікту з росією" - Блінкен

Сполучені Штати змогли "впоратися" з ядерною загрозою з боку Москви "таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією". Про це у інтерв'ю The New York Times заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише УНН.

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На запитання журналістів наскільки Штати "були близькі до прямого конфлікту" з РФ на тлі її широкомасштабного вторгення в Україну у 2022 році американський чиновник відповів: "Що були різні моменти, коли у нас виникали реальні занепокоєння щодо дій, які може вжити Росія, включаючи навіть потенційне використання ядерної зброї. Це дуже зосередило розум. Але я вважаю, що ми змогли впоратися з цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією".

За словами держсекретаря США, наразі РФ бере участь "у всіляких підлих діях, так званих гібридних атаках того чи іншого роду, чи то в кіберпросторі, чи це диверсії, чи вбивства".

Такі речі трапляються. Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно співпрацюємо з багатьма нашими партнерами. Але з точки зору прямого конфлікту, я не думаю, що ми були (до нього, - ред.) близькими,