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"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

Киев  •  УНН

 • 557 просмотра

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об успешном предотвращении прямого конфликта с РФ во время угрозы применения ядерного оружия. Он также отметил активность России в гибридных атаках и диверсиях.

Соединенные Штаты смогли "справиться" с ядерной угрозой со стороны Москвы "таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией". Об этом в интервью The New York Times заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистов насколько Штаты "были близки к прямому конфликту" с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году американский чиновник ответил: "Что были разные моменты, когда у нас возникали реальные беспокойства относительно действий, которые может предпринять Россия, включая даже потенциальное использование ядерного оружия. Это очень сосредоточило разум. Но я считаю, что мы смогли справиться с этим таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией".

По словам госсекретаря США, сейчас РФ участвует "во всевозможных подлых действиях, так называемых гибридных атаках того или иного рода, будь то в киберпространстве, или это диверсии, или убийства".

Такие вещи случаются. Они происходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно сотрудничаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были (к нему, - ред.) близкими,

сказал Блинкен.

Напомним

Госсекретарь США заявил о намерении поставить Украину на путь в НАТО и предупредил о рисках прекращения огня. По его словам, перемирие даст Путину возможность перегруппироваться для новой атаки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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