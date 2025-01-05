"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

Соединенные Штаты смогли "справиться" с ядерной угрозой со стороны Москвы "таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией". Об этом в интервью The New York Times заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистов насколько Штаты "были близки к прямому конфликту" с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году американский чиновник ответил: "Что были разные моменты, когда у нас возникали реальные беспокойства относительно действий, которые может предпринять Россия, включая даже потенциальное использование ядерного оружия. Это очень сосредоточило разум. Но я считаю, что мы смогли справиться с этим таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией".

По словам госсекретаря США, сейчас РФ участвует "во всевозможных подлых действиях, так называемых гибридных атаках того или иного рода, будь то в киберпространстве, или это диверсии, или убийства".

Такие вещи случаются. Они происходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно сотрудничаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были (к нему, - ред.) близкими, сказал Блинкен.

Напомним

Госсекретарь США заявил о намерении поставить Украину на путь в НАТО и предупредил о рисках прекращения огня. По его словам, перемирие даст Путину возможность перегруппироваться для новой атаки.