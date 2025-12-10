$42.180.11
Держдепартамент Трампа повертає шрифт Times New Roman, відмовляючись від "марнотратного" Calibri

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Держдепартамент США повертається до використання шрифту Times New Roman в офіційних комунікаціях, скасовуючи рішення адміністрації Байдена про перехід на Calibri. Це рішення, прийняте під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, мотивується відновленням професіоналізму та скасуванням "марнотратної" програми DEIA.

Держдепартамент Трампа повертає шрифт Times New Roman, відмовляючись від "марнотратного" Calibri

Американським дипломатам наказали повернутися до використання шрифту Times New Roman в офіційних комунікаціях. За словами держсекретаря Марко Рубіо, рішення адміністрації Байдена перейти на Calibri було "марнотратним" кроком задля різноманіття, повідомляє внутрішня департаментська телеграма, яку бачило Reuters, пише УНН.

Деталі

Під керівництвом попередника Рубіо, Ентоні Блінкена, департамент у 2023 році перейшов на Calibri, стверджуючи, що сучасний шрифт без засічок є більш доступним для людей з інвалідністю, оскільки не має декоративних кутових елементів і є стандартним у продуктах Microsoft.

У департаментській телеграмі, датованій 9 грудня і надісланій до всіх дипломатичних місій США, зазначається, що типографіка формує професійність офіційного документа, а Calibri є більш неформальним порівняно зі шрифтами із засічками.

Щоб повернути порядність і професіоналізм у письмові продукти Департаменту та скасувати ще одну марнотратну програму DEIA, Департамент повертається до Times New Roman як стандартного шрифту

- йдеться в телеграмі.

"Цей стандарт форматування узгоджується з директивою Президента "Єдиний голос Америки у сфері міжнародних відносин", підкреслюючи відповідальність Департаменту за уніфікований і професійний тон усіх комунікацій", – додано там.

Перехід на Calibri у 2023 році був рекомендований групами, що займаються питаннями різноманіття та інвалідності в уряді США, згідно з повідомленнями американських ЗМІ. Деякі дослідження показують, що шрифти без засічок, такі як Calibri, легше читаються людьми з певними порушеннями зору.

Держдепартамент не одразу відповів на запит про коментар від Reuters.

Після вступу на посаду у січні Трамп швидко почав згортати федеральні програми DEI (різноманіття, рівність і інклюзія) та стримувати їх у приватному секторі й освіті, зокрема наказавши звільнити офіцерів з питань різноманіття у федеральних агенціях та припинивши фінансування широкого спектра програм.

Доповнення

Політика DEI стала більш поширеною після загальнонаціональних протестів 2020 року проти вбивств неозброєних темношкірих людей поліцією, що викликало консервативну реакцію. Трамп та інші критики ініціатив різноманіття стверджують, що вони дискримінують білих людей і чоловіків та підривають ухвалення рішень на основі заслуг. Прихильники заходів DEI кажуть, що вони протидіють упередженням, які тихо зберігаються у так званих "кольорово-слепих" і меритократичних суспільствах.

