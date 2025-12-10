Госдепартамент Трампа возвращает шрифт Times New Roman, отказываясь от «расточительного» Calibri

Американским дипломатам приказали вернуться к использованию шрифта Times New Roman в официальных коммуникациях. По словам госсекретаря Марко Рубио, решение администрации Байдена перейти на Calibri было "расточительным" шагом ради разнообразия, сообщает внутренняя департаментская телеграмма, которую видело Reuters, пишет УНН.

Детали

Под руководством предшественника Рубио, Энтони Блинкена, департамент в 2023 году перешел на Calibri, утверждая, что современный шрифт без засечек более доступен для людей с инвалидностью, поскольку не имеет декоративных угловых элементов и является стандартным в продуктах Microsoft.

В департаментской телеграмме, датированной 9 декабря и отправленной во все дипломатические миссии США, отмечается, что типографика формирует профессионализм официального документа, а Calibri является более неформальным по сравнению со шрифтами с засечками.

Чтобы вернуть порядочность и профессионализм в письменные продукты Департамента и отменить еще одну расточительную программу DEIA, Департамент возвращается к Times New Roman как стандартному шрифту - говорится в телеграмме.

"Этот стандарт форматирования согласуется с директивой Президента "Единый голос Америки в сфере международных отношений", подчеркивая ответственность Департамента за унифицированный и профессиональный тон всех коммуникаций", – добавлено там.

Переход на Calibri в 2023 году был рекомендован группами, занимающимися вопросами разнообразия и инвалидности в правительстве США, согласно сообщениям американских СМИ. Некоторые исследования показывают, что шрифты без засечек, такие как Calibri, легче читаются людьми с определенными нарушениями зрения.

Госдепартамент не сразу ответил на запрос о комментарии от Reuters.

После вступления в должность в январе Трамп быстро начал сворачивать федеральные программы DEI (разнообразие, равенство и инклюзия) и сдерживать их в частном секторе и образовании, в частности приказав уволить офицеров по вопросам разнообразия в федеральных агентствах и прекратив финансирование широкого спектра программ.

Дополнение

Политика DEI стала более распространенной после общенациональных протестов 2020 года против убийств невооруженных темнокожих людей полицией, что вызвало консервативную реакцию. Трамп и другие критики инициатив разнообразия утверждают, что они дискриминируют белых людей и мужчин и подрывают принятие решений на основе заслуг. Сторонники мер DEI говорят, что они противодействуют предубеждениям, которые тихо сохраняются в так называемых "цвето-слепых" и меритократических обществах.

