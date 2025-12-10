Сенаторы-демократы инициируют запрет на чеканку монет с изображением Трампа

Сенаторы-демократы внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, запрещающий Министерству финансов чеканить монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox Business, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сенаторы Джефф Меркли, демократ от штата Орегон, и Кэтрин Кортез Масто, демократка от штата Невада, должны представить законопроект во вторник. Документ под названием "Закон об изменениях и коррупции" призван запретить федеральному правительству чеканить валюту, имеющую "изображение живого или действующего президента".

Издание напоминает, что Министерство финансов разместило дизайн "монет Трампа" на своем веб-сайте. Монета должна стать коллекционной, а ее выпуск должен стать частью усилий, направленных на празднование 250-летия основания США.

Справочно

Министерство финансов США имеет законные полномочия чеканить коллекционные монеты номиналом 1 доллар, в частности для таких случаев, как празднование 250-летия основания США в следующем году.

Две последние памятные монеты, выпущенные Монетным двором США, – это монеты "Гарриет Табман" и "Величайшее поколение", выпущенные в 2024 году.

Согласно данным Монетного двора, самой популярной памятной монетой всех времен была монета США со Статуей Свободы 1986 года, которой было продано в количестве почти 15,5 миллиона монет.

Напомним

Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Это произойдет в рамках празднования 250-й годовщины основания Америки.

