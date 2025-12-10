Сенаторы-демократы инициируют запрет на чеканку монет с изображением Трампа

$42.070.01
49.020.03
ukenru
20:28 • 6900 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 14508 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 30608 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 18471 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 13794 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 34384 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 30687 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 24144 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29636 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 54231 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине9 декабря, 14:57 • 14642 просмотра
Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины9 декабря, 15:54 • 6524 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 10289 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский19:09 • 9716 просмотра
Глава Меджлиса Чубаров отреагировал на заявление Трампа о «омываемом четырьмя океанами» Крыме21:41 • 4018 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 34384 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 34171 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 54230 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 18577 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 67242 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Сумы
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 10294 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 28372 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 29537 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 65966 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 71408 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
R-360 Нептун
Серия Airbus A320
Boeing 737 MAX

Сенаторы-демократы инициируют запрет на чеканку монет с изображением Трампа

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Сенаторы Джефф Меркли и Кэтрин Кортес Масто внесли законопроект, запрещающий Министерству финансов США чеканить монеты номиналом 1 доллар с изображением живого или действующего президента. Это касается планов Министерства финансов выпустить коллекционные монеты с изображением Дональда Трампа к 250-летию основания США.

Сенаторы-демократы инициируют запрет на чеканку монет с изображением Трампа

Сенаторы-демократы внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, запрещающий Министерству финансов чеканить монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox Business, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сенаторы Джефф Меркли, демократ от штата Орегон, и Кэтрин Кортез Масто, демократка от штата Невада, должны представить законопроект во вторник. Документ под названием "Закон об изменениях и коррупции" призван запретить федеральному правительству чеканить валюту, имеющую "изображение живого или действующего президента".

Издание напоминает, что Министерство финансов разместило дизайн "монет Трампа" на своем веб-сайте. Монета должна стать коллекционной, а ее выпуск должен стать частью усилий, направленных на празднование 250-летия основания США.

Справочно

Министерство финансов США имеет законные полномочия чеканить коллекционные монеты номиналом 1 доллар, в частности для таких случаев, как празднование 250-летия основания США в следующем году.

Две последние памятные монеты, выпущенные Монетным двором США, – это монеты "Гарриет Табман" и "Величайшее поколение", выпущенные в 2024 году.

Согласно данным Монетного двора, самой популярной памятной монетой всех времен была монета США со Статуей Свободы 1986 года, которой было продано в количестве почти 15,5 миллиона монет.

Напомним

Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Это произойдет в рамках празднования 250-й годовщины основания Америки.

В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка25.09.25, 07:54 • 3825 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты