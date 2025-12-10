Сенаторы-демократы инициируют запрет на чеканку монет с изображением Трампа
Киев • УНН
Сенаторы Джефф Меркли и Кэтрин Кортес Масто внесли законопроект, запрещающий Министерству финансов США чеканить монеты номиналом 1 доллар с изображением живого или действующего президента. Это касается планов Министерства финансов выпустить коллекционные монеты с изображением Дональда Трампа к 250-летию основания США.
Сенаторы-демократы внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, запрещающий Министерству финансов чеканить монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox Business, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что сенаторы Джефф Меркли, демократ от штата Орегон, и Кэтрин Кортез Масто, демократка от штата Невада, должны представить законопроект во вторник. Документ под названием "Закон об изменениях и коррупции" призван запретить федеральному правительству чеканить валюту, имеющую "изображение живого или действующего президента".
Издание напоминает, что Министерство финансов разместило дизайн "монет Трампа" на своем веб-сайте. Монета должна стать коллекционной, а ее выпуск должен стать частью усилий, направленных на празднование 250-летия основания США.
Справочно
Министерство финансов США имеет законные полномочия чеканить коллекционные монеты номиналом 1 доллар, в частности для таких случаев, как празднование 250-летия основания США в следующем году.
Две последние памятные монеты, выпущенные Монетным двором США, – это монеты "Гарриет Табман" и "Величайшее поколение", выпущенные в 2024 году.
Согласно данным Монетного двора, самой популярной памятной монетой всех времен была монета США со Статуей Свободы 1986 года, которой было продано в количестве почти 15,5 миллиона монет.
Напомним
Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Это произойдет в рамках празднования 250-й годовщины основания Америки.
В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка25.09.25, 07:54 • 3825 просмотров