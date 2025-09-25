$41.380.00
24 сентября, 18:42 • 18201 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 29748 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 30881 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 31030 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 31107 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 47381 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 21154 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 42318 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19111 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 19207 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Двое республиканских конгрессменов США предлагают выпустить 400 000 серебряных долларовых монет с изображением погибшего консервативного активиста Чарли Кирка. Это потенциально нарушает столетнюю традицию национальной валюты, поскольку закон 1866 года запрещает изображать живых людей на американских купюрах и монетах.

В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка

В Соединенных Штатах Америки предложили выпустить памятную серебряную монету с портретом погибшего консервативного активиста Чарли Кирка, что потенциально нарушает столетнюю традицию национальной валюты. Об этом информирует Newsweek, передает УНН.

Детали

Двое республиканских конгрессменов США заявили о планах почтить память погибшего консервативного активиста Чарли Кирка.

Законопроект обязывает Казначейство США напечатать 400 000 серебряных долларовых монет с изображением Кирка

- говорится в сообщении.

По словам конгрессменов Августа Пфлюгера из Техаса и Авраама Хамаде из Аризоны, помимо изображения Кирка, на монетах будет размещено его полное имя, а также надпись: "Well done, good and faithful servant" ("Хорошо сделал, добрый и верный слуга"). Кроме того, будет указан год выпуска - 2026.

Пфлюгер назвал Кирка "консервативным титаном" и подчеркнул, что такая монета сделает его самым молодым американцем, когда-либо получавшим почести на официальной валюте США.

В свою очередь Хамаде добавил, что жизнь активиста должна быть "передана в наследство следующим поколениям".

Законопроект о монете должен пройти стандартную законодательную процедуру в Конгрессе. Если его поддержат, то в США выпустят уникальную памятную серию, которая станет символом наследия Чарли Кирка.

Важно, что закон от 1866 года запрещает изображать на американских купюрах и монетах живых людей, поэтому в случае принятия инициативы Кирк станет исключением - ведь его посмертно признают среди основателей и президентов, которые уже изображены на валюте.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

