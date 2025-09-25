В США предлагают выпустить памятную монету с портретом погибшего Чарли Кирка
Киев • УНН
Двое республиканских конгрессменов США предлагают выпустить 400 000 серебряных долларовых монет с изображением погибшего консервативного активиста Чарли Кирка. Это потенциально нарушает столетнюю традицию национальной валюты, поскольку закон 1866 года запрещает изображать живых людей на американских купюрах и монетах.
Детали
Двое республиканских конгрессменов США заявили о планах почтить память погибшего консервативного активиста Чарли Кирка.
Законопроект обязывает Казначейство США напечатать 400 000 серебряных долларовых монет с изображением Кирка
По словам конгрессменов Августа Пфлюгера из Техаса и Авраама Хамаде из Аризоны, помимо изображения Кирка, на монетах будет размещено его полное имя, а также надпись: "Well done, good and faithful servant" ("Хорошо сделал, добрый и верный слуга"). Кроме того, будет указан год выпуска - 2026.
Пфлюгер назвал Кирка "консервативным титаном" и подчеркнул, что такая монета сделает его самым молодым американцем, когда-либо получавшим почести на официальной валюте США.
В свою очередь Хамаде добавил, что жизнь активиста должна быть "передана в наследство следующим поколениям".
Законопроект о монете должен пройти стандартную законодательную процедуру в Конгрессе. Если его поддержат, то в США выпустят уникальную памятную серию, которая станет символом наследия Чарли Кирка.
Важно, что закон от 1866 года запрещает изображать на американских купюрах и монетах живых людей, поэтому в случае принятия инициативы Кирк станет исключением - ведь его посмертно признают среди основателей и президентов, которые уже изображены на валюте.
Напомним
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
