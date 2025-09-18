НБУ смягчает валютные ограничения: касаются малого бизнеса и украинцев за рубежом
Киев • УНН
Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения для малого бизнеса и поддержки украинцев за рубежом. С 18 сентября операторы почтовой связи и международные транспортные перевозчики смогут осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей в США.
Национальный банк Украины снова смягчает валютные ограничения, сообщили в регуляторе в четверг, пишет УНН.
Детали
"Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения с целью содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны. В то же время изменения не будут иметь существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов", - говорится в сообщении.
С 18 сентября операторы почтовой связи и международные транспортные перевозчики, как отмечается, смогут осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные / налоговые органы США.
Также НБУ уточнил изменения по применению лимитов для операций клиента за пределами Украины со счетов в гривнах с использованием личных и корпоративных электронных платежных средств.
Уточнения касаются использования лимитов в зависимости от статуса физического лица – клиента банка, который одновременно имеет разные счета в банке, открытые как для ведения предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд, отметили в Нацбанке.
