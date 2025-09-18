$41.190.02
10:41 • 2588 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 10351 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 8132 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 9432 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 17026 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 12952 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 38950 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41870 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32570 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31418 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:39 • 10346 просмотра
НБУ смягчает валютные ограничения: касаются малого бизнеса и украинцев за рубежом

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения для малого бизнеса и поддержки украинцев за рубежом. С 18 сентября операторы почтовой связи и международные транспортные перевозчики смогут осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей в США.

НБУ смягчает валютные ограничения: касаются малого бизнеса и украинцев за рубежом

Национальный банк Украины снова смягчает валютные ограничения, сообщили в регуляторе в четверг, пишет УНН.

Детали

"Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения с целью содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны. В то же время изменения не будут иметь существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов", - говорится в сообщении.

С 18 сентября операторы почтовой связи и международные транспортные перевозчики, как отмечается, смогут осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные / налоговые органы США.

Также НБУ уточнил изменения по применению лимитов для операций клиента за пределами Украины со счетов в гривнах с использованием личных и корпоративных электронных платежных средств.

Уточнения касаются использования лимитов в зависимости от статуса физического лица – клиента банка, который одновременно имеет разные счета в банке, открытые как для ведения предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд, отметили в Нацбанке.

НБУ смягчает валютные ограничения: включает переводы валюты за границу06.08.25, 11:12 • 5186 просмотров

Юлия Шрамко

