НБУ пом'якшує валютні обмеження: стосуються малого бізнесу та українців за кордоном

Національний банк України знову пом’якшує валютні обмеження, повідомили у регуляторі у четвер, пише УНН.

Деталі

"Національний банк України пом’якшує валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів", - ідеться у повідомленні.

Із 18 вересня оператори поштового зв’язку та міжнародні транспортні перевізники, як зазначається, матимуть можливість здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні / податкові органи США.

Також НБУ уточнив зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб, зазначили у Нацбанку.

НБУ пом'якшує валютні обмеження: включає перекази валюти за кордон