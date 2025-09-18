НБУ пом'якшує валютні обмеження: стосуються малого бізнесу та українців за кордоном

$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 10882 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 8684 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 9908 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 17407 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 13055 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 39205 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 17:46 • 41935 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32601 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31440 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 20892 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 15329 перегляди
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 7886 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 14595 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 11861 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 756 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 10895 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 11869 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 17415 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 39213 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Владислав Косіняк-Камиш
Кір Стармер
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Франція
Канада
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 14601 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 20911 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 21378 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 20129 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 49559 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

НБУ пом'якшує валютні обмеження: стосуються малого бізнесу та українців за кордоном

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Національний банк України пом'якшує валютні обмеження для малого бізнесу та підтримки українців за кордоном. З 18 вересня оператори поштового зв'язку та міжнародні транспортні перевізники зможуть здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів до США.

НБУ пом'якшує валютні обмеження: стосуються малого бізнесу та українців за кордоном

Національний банк України знову пом’якшує валютні обмеження, повідомили у регуляторі у четвер, пише УНН.

Деталі

"Національний банк України пом’якшує валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів", - ідеться у повідомленні.

Із 18 вересня оператори поштового зв’язку та міжнародні транспортні перевізники, як зазначається, матимуть можливість здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні / податкові органи США.

Також НБУ уточнив зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб, зазначили у Нацбанку.

НБУ пом'якшує валютні обмеження: включає перекази валюти за кордон 06.08.25, 11:12 • 5186 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНаші за кордономФінанси
Державний кордон України
Національний банк України
Сполучені Штати Америки
Україна