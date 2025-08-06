НБУ пом'якшує валютні обмеження: включає перекази валюти за кордон
Київ • УНН
Національний банк України впроваджує новий пакет валютної лібералізації. Зміни дозволять репатріювати дивіденди за 2023 рік, розширять можливості хеджування та спростять зовнішні позики.
Національний банк України пом'якшує деякі валютні обмеження, зміни включають репатріацію дивідендів, розширення хеджування, переказів валюти за кордон та уніфікацію регулювання позик, повідомили у НБУ, пише УНН.
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"Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України", - ідеться у повідомленні.
Практично всі зміни, як вказано, набирають чинності з 6 серпня 2025 року. Виключенням є дозвіл на повернення помилково переказаних коштів з-за кордону в іноземній валюті, що почне діяти з 7 серпня 2025 року.
- бізнес зможе репатріювати дивіденди за 2023 рік. Це можливо у межах ліміту - 1 млн євро в еквіваленті на місяць.
"За оцінками НБУ, це не генеруватиме значного додаткового попиту на валюту", - зазначили у регуляторі.
- розширюються можливості для хеджування валютних ризиків. Захід в межах програми з МВФ. Дає можливість операцій з банками з продажу валюти за гривні на умовах "форвард" без поставки
базового активу. Клієнти-резиденти (юрособи та ФОП) зможуть купувати в банків валюту на умовах "форвард" з поставкою базового активу для хеджування ризику зміни курсу валюти за операціями з імпорту.
"Банк зможе проводити такі операції лише в межах обсягу іноземної валюти, який він викупить на умовах "форвард" у інших клієнтів, тож ці зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок", - вказали у НБУ.
- уносяться зміни в частині переказів іноземної валюти за кордон. Юрособам та фізособам дозволять повертати
помилково переказані кошти у валюті, що були зараховані на
рахунки клієнтів. Заявка про повернення має бути подана протягом трьох робочих днів із дня надходження повідомлення про помилковий переказ до банку від банку нерезидента. Резиденти - морські агенти матимуть можливість переказувати кошти за кордон для повернення невикористаних коштів у валюті, отриманих від судновласників-нерезидентів або інших довірителів.
- упроваджуються кроки для підтримання вітчизняної ювелірної галузі. Юрособам та ФОП у сфері продажу ювелірних виробів дозволять купувати банківські метали за безготівкові гривні за дотримання низки умов.
"Тиск на валютний ринок буде обмеженим, ураховуючи, що купівля банківських металів через офіційні канали зменшить обсяги сірого ринку", - зазначили у Нацбанку.
- уніфікуються підходи до регулювання зовнішніх позик. Зміни стосуються кредитів, наданих пулом іноземних кредиторів, до якого входить міжнародна фінансова організація (МФО). Підприємства отримають можливість обслуговувати та погашати такі кредити не лише на користь МФО, а й на користь інших учасників кредитного пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за "A". Передбачено надання дозволу на переказ коштів з України для задоволення регресних вимог іноземних гарантів, поручителів і
страховиків, які вже сплатили зобов’язання резидента-позичальника за
такими позиками.
- НБУ продовжує впровадження стимулюючої валютної лібералізації:
- Розширюється перелік операцій, які юрособи-резиденти можуть здійснювати понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту, - до них буде додана репатріація дивідендів.
- Буде надано стимули бізнесу, що підтримує ЗСУ - юрособам-резидентам дозволять низку транскордонних переказів понад встановлені ліміти в межах суми, еквівалентній обсягам перерахованих ними коштів з 7 серпня у національній чи іноземній валюті на спецрахунок НБУ для збору
коштів на підтримку ЗСУ.
- Створюються умови для конверсії боргу резидента-позичальника за зовнішнім кредитом у внесок нерезидента до статутного капіталу цього резидента.
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста18.06.25, 09:55 • 67572 перегляди