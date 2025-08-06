НБУ смягчает валютные ограничения: включает переводы валюты за границу
Киев • УНН
Национальный банк Украины внедряет новый пакет валютной либерализации. Изменения позволят репатриировать дивиденды за 2023 год, расширят возможности хеджирования и упростят внешние займы.
Национальный банк Украины смягчает некоторые валютные ограничения, изменения включают репатриацию дивидендов, расширение хеджирования, перевод валюты за границу и унификацию регулирования займов, сообщили в НБУ, пишет УНН.
Детали
"Национальный банк Украины смягчает ряд валютных ограничений. Новый пакет валютной либерализации сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без формирования значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины", - говорится в сообщении.
Практически все изменения, как указано, вступают в силу с 6 августа 2025 года. Исключением является разрешение на возврат ошибочно переведенных средств из-за границы в иностранной валюте, которое начнет действовать с 7 августа 2025 года.
- бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год. Это возможно в пределах лимита - 1 млн евро в эквиваленте в месяц.
"По оценкам НБУ, это не будет генерировать значительного дополнительного спроса на валюту", - отметили в регуляторе.
- расширяются возможности для хеджирования валютных рисков. Мероприятие в рамках программы с МВФ. Дает возможность операций с банками по продаже валюты за гривны на условиях "форвард" без поставки базового актива. Клиенты-резиденты (юрлица и ФЛП) смогут покупать у банков валюту на условиях "форвард" с поставкой базового актива для хеджирования риска изменения курса валюты по операциям с импортом.
"Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях "форвард" у других клиентов, поэтому эти изменения не будут оказывать давления на валютный рынок", - указали в НБУ.
- вносятся изменения в части переводов иностранной валюты за границу. Юрлицам и физлицам разрешат возвращать ошибочно переведенные средства в валюте, которые были зачислены на счета клиентов. Заявка о возврате должна быть подана в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об ошибочном переводе в банк от банка нерезидента. Резиденты - морские агенты будут иметь возможность переводить средства за границу для возврата неиспользованных средств в валюте, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей.
- внедряются шаги для поддержания отечественной ювелирной отрасли. Юрлицам и ФЛП в сфере продажи ювелирных изделий разрешат покупать банковские металлы за безналичные гривны при соблюдении ряда условий.
"Давление на валютный рынок будет ограниченным, учитывая, что покупка банковских металлов через официальные каналы уменьшит объемы серого рынка", - отметили в Нацбанке.
- унифицируются подходы к регулированию внешних займов. Изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит международная финансовая организация (МФО). Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они являются первоклассными иностранными банками с рейтингом не ниже "A". Предусмотрено предоставление разрешения на перевод средств из Украины для удовлетворения регрессных требований иностранных гарантов, поручителей и страховщиков, которые уже оплатили обязательства резидента-заемщика по таким займам.
- НБУ продолжает внедрение стимулирующей валютной либерализации:
- Расширяется перечень операций, которые юрлица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в рамках инвестиционного лимита, - к ним будет добавлена репатриация дивидендов.
- Будут предоставлены стимулы бизнесу, поддерживающему ВСУ - юрлицам-резидентам разрешат ряд трансграничных переводов сверх установленных лимитов в пределах суммы, эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа в национальной или иностранной валюте на спецсчет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ.
- Создаются условия для конверсии долга резидента-заемщика по внешнему кредиту во взнос нерезидента в уставный капитал этого резидента.
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