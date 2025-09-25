У США пропонують випустити пам'ятну монету з портретом загиблого Чарлі Кірка
У Сполучених Штатах Америки запропонували випустити пам’ятну срібну монету з портретом загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка, що потенційно порушує столітню традицію національної валюти. Про це інформує Newsweek, передає УНН.
Деталі
Двоє республіканських конгресменів США заявили про плани вшанувати пам’ять загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка.
Законопроект зобов'язує Казначейство США надрукувати 400 000 срібних доларових монет із зображенням Кірка
За словами конгресменів Августа Пфлугера з Техасу та Абрахама Хамаде з Аризони, крім зображення Кірка, на монетах буде розміщено його повне ім'я, а також напис: "Well done, good and faithful servant" ("Добре зробив, добрий і вірний слуго"). Крім того, буде вказано рік випуску - 2026.
Пфлугер назвав Кірка "консервативним титаном" і наголосив, що така монета зробить його наймолодшим американцем, який коли-небудь отримував вшанування на офіційній валюті США.
В свою чергу Хамаде додав, що життя активіста має бути "передане у спадок наступним поколінням".
Законопроєкт про монету має пройти стандартну законодавчу процедуру в Конгресі. Якщо його підтримають, то в США випустять унікальну пам’ятну серію, яка стане символом спадщини Чарлі Кірка.
Важливо, що закон від 1866 року забороняє зображати на американських купюрах і монетах живих людей, тож у випадку ухвалення ініціативи Кірк стане винятком - адже його посмертно визнають серед засновників і президентів, які вже зображені на валюті.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
