У США пропонують випустити пам'ятну монету з портретом загиблого Чарлі Кірка

$41.380.00
48.800.07
ukenru
24 вересня, 18:42 • 18653 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 30625 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 31316 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 31442 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 31455 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 47880 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 21268 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 42623 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 19137 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 19233 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.9м/с
73%
759мм
Популярнi новини
Повторив заклик президента Трампа припинити вбивства: Держдеп про зустріч Рубіо і лаврова 24 вересня, 19:41 • 2880 перегляди
На фронті відбулося 122 бойових зіткнення, окупанти застосували понад 2,4 тис. дронів - Генштаб24 вересня, 19:54 • 3072 перегляди
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана00:56 • 5778 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo02:45 • 4694 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto03:07 • 2470 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 47882 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 46707 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 42624 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 52278 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 60620 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Мустафа Джемілєв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Крим
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 42931 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 102608 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 61894 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 75516 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 127097 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор

У США пропонують випустити пам'ятну монету з портретом загиблого Чарлі Кірка

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Двоє республіканських конгресменів США пропонують випустити 400 000 срібних доларових монет із зображенням загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка. Це потенційно порушує столітню традицію національної валюти, оскільки закон 1866 року забороняє зображати живих людей на американських купюрах і монетах.

У США пропонують випустити пам'ятну монету з портретом загиблого Чарлі Кірка

У Сполучених Штатах Америки запропонували випустити пам’ятну срібну монету з портретом загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка, що потенційно порушує столітню традицію національної валюти. Про це інформує Newsweek, передає УНН

Деталі 

Двоє республіканських конгресменів США заявили про плани вшанувати пам’ять загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка.

Законопроект зобов'язує Казначейство США надрукувати 400 000 срібних доларових монет із зображенням Кірка

- йдеться у дописі.

За словами конгресменів Августа Пфлугера з Техасу та Абрахама Хамаде з Аризони, крім зображення Кірка, на монетах буде розміщено його повне ім'я, а також напис: "Well done, good and faithful servant" ("Добре зробив, добрий і вірний слуго"). Крім того, буде вказано рік випуску - 2026.

Пфлугер назвав Кірка "консервативним титаном" і наголосив, що така монета зробить його наймолодшим американцем, який коли-небудь отримував вшанування на офіційній валюті США.

В свою чергу Хамаде додав, що життя активіста має бути "передане у спадок наступним поколінням".

Законопроєкт про монету має пройти стандартну законодавчу процедуру в Конгресі. Якщо його підтримають, то в США випустять унікальну пам’ятну серію, яка стане символом спадщини Чарлі Кірка.

Важливо, що закон від 1866 року забороняє зображати на американських купюрах і монетах живих людей, тож у випадку ухвалення ініціативи Кірк стане винятком - адже його посмертно визнають серед засновників і президентів, які вже зображені на валюті.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.     

НБУ пом'якшує валютні обмеження: стосуються малого бізнесу та українців за кордоном18.09.25, 13:43 • 3016 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Аризона
Міністерство фінансів США
Конгрес США
Техас
Сполучені Штати Америки