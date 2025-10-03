У США планують випустити монети із зображенням Трампа
Київ • УНН
Міністерство фінансів США розглядає план карбування нових монет номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа. Це відбудеться в рамках відзначення 250-ї річниці заснування Америки.
Міністерство фінансів США планує випустити монети номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа до 250-річчя країни. Про це пише видання FOX Business, передає УНН.
Міністерство фінансів США розглядає план карбування нових монет номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа в рамках зусиль, спрямованих на відзначення 250-ї річниці заснування Америки
Як заявив виданню речник Мінфіну США, "факти очевидні: під історичним керівництвом президента Дональда Трампа наша країна входить у своє 250-річчя сильнішою, процвітаючою та кращою, ніж будь-коли".
На чернетці монети зображено Трампа перед американським прапором із піднятим кулаком, що має схожість із широко поширеною фотографією Трампа, на якій він реагує на поранення у вухо під час замаху на нього минулого року в Пенсильванії, коли його супроводжували зі сцени агенти Секретної служби
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування українських монет "копійка" на "шаг". Це має відновити історичну справедливість та дерадянізувати грошовий обіг.