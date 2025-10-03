$41.280.05
В США планируют выпустить монеты с изображением Трампа

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Это произойдет в рамках празднования 250-й годовщины основания Америки.

В США планируют выпустить монеты с изображением Трампа

Министерство финансов США планирует выпустить монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа к 250-летию страны. Об этом пишет издание FOX Business, передает УНН.

Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа в рамках усилий, направленных на празднование 250-й годовщины основания Америки 

- пишет издание.

Как заявил изданию представитель Минфина США, "факты очевидны: под историческим руководством президента Дональда Трампа наша страна входит в свое 250-летие более сильной, процветающей и лучшей, чем когда-либо".

На черновике монеты изображен Трамп перед американским флагом с поднятым кулаком, что имеет сходство с широко распространенной фотографией Трампа, на которой он реагирует на ранение в ухо во время покушения на него в прошлом году в Пенсильвании, когда его сопровождали со сцены агенты Секретной службы 

- добавляет издание.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о переименовании украинских монет "копейка" в "шаг". Это должно восстановить историческую справедливость и десоветизировать денежное обращение.

Антонина Туманова

