В США планируют выпустить монеты с изображением Трампа
Киев • УНН
Министерство финансов США рассматривает план чеканки новых монет номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа. Это произойдет в рамках празднования 250-й годовщины основания Америки.
Как заявил изданию представитель Минфина США, "факты очевидны: под историческим руководством президента Дональда Трампа наша страна входит в свое 250-летие более сильной, процветающей и лучшей, чем когда-либо".
На черновике монеты изображен Трамп перед американским флагом с поднятым кулаком, что имеет сходство с широко распространенной фотографией Трампа, на которой он реагирует на ранение в ухо во время покушения на него в прошлом году в Пенсильвании, когда его сопровождали со сцены агенты Секретной службы
