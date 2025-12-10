Сенатори-демократи ініціюють заборону карбування монет із зображенням Трампа

$42.070.01
49.020.03
ukenru
20:28 • 6920 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 14564 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 18528 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 13842 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 34444 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 30708 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 24151 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 29641 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38274 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 54252 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
92%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні9 грудня, 14:57 • 14642 перегляди
Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України9 грудня, 15:54 • 6524 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 10289 перегляди
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський19:09 • 9716 перегляди
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим21:41 • 4018 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 34451 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 34189 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38276 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 54255 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 67252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Барак Обама
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Суми
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 10323 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 28385 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 29545 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 65974 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 71416 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Нептун (крилата ракета)
Airbus A320 серії
Boeing 737 MAX

Сенатори-демократи ініціюють заборону карбування монет із зображенням Трампа

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Сенатори Джефф Мерклі та Кетрін Кортез Масто внесли законопроєкт, який забороняє Міністерству фінансів США карбувати монети номіналом 1 долар із зображенням живого або чинного президента. Це стосується планів Міністерства фінансів випустити колекційні монети із зображенням Дональда Трампа до 250-річчя заснування США.

Сенатори-демократи ініціюють заборону карбування монет із зображенням Трампа

Сенатори-демократи внесли на розгляд Конгресу США законопроєкт, який забороняє Міністерству фінансів карбувати монети номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Fox Business, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сенатори Джефф Мерклі, демократ від штату Орегон, та Кетрін Кортез Масто, демократка від штату Невада, мають представити законопроект у вівторок. Документ під назвою "Закон про зміни та корупцію" покликаний заборонити федеральному уряду карбувати валюту, яка має "зображення живого або чинного президента".

Видання нагадує, що Міністерство фінансів розмістило дизайн "монет Трампа" на своєму вебсайті. Монета має стати колекційною, а її випуск має стати частиною зусиль, спрямованих на відзначення 250-річчя заснування США.

Довідково

Міністерство фінансів США має законні повноваження карбувати колекційні монети номіналом 1 долар, зокрема для таких випадків, як відзначення 250-річчя заснування США наступного року.

Дві останні пам'ятні монети, випущені Монетним двором США, – це монети "Гаррієт Табман" та "Найвеличніше покоління", випущені у 2024 році.

Згідно з даними Монетного двору, найпопулярнішою пам'ятною монетою всіх часів була монета США зі Статуєю Свободи 1986 року, якої було продано у кількості майже 15,5 мільйона монет.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США розглядає план карбування нових монет номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа. Це відбудеться в рамках відзначення 250-ї річниці заснування Америки.

У США пропонують випустити пам'ятну монету з портретом загиблого Чарлі Кірка25.09.25, 07:54 • 3825 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Міністерство фінансів США
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки