Сенатори-демократи ініціюють заборону карбування монет із зображенням Трампа

Сенатори-демократи внесли на розгляд Конгресу США законопроєкт, який забороняє Міністерству фінансів карбувати монети номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Fox Business, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сенатори Джефф Мерклі, демократ від штату Орегон, та Кетрін Кортез Масто, демократка від штату Невада, мають представити законопроект у вівторок. Документ під назвою "Закон про зміни та корупцію" покликаний заборонити федеральному уряду карбувати валюту, яка має "зображення живого або чинного президента".

Видання нагадує, що Міністерство фінансів розмістило дизайн "монет Трампа" на своєму вебсайті. Монета має стати колекційною, а її випуск має стати частиною зусиль, спрямованих на відзначення 250-річчя заснування США.

Довідково

Міністерство фінансів США має законні повноваження карбувати колекційні монети номіналом 1 долар, зокрема для таких випадків, як відзначення 250-річчя заснування США наступного року.

Дві останні пам'ятні монети, випущені Монетним двором США, – це монети "Гаррієт Табман" та "Найвеличніше покоління", випущені у 2024 році.

Згідно з даними Монетного двору, найпопулярнішою пам'ятною монетою всіх часів була монета США зі Статуєю Свободи 1986 року, якої було продано у кількості майже 15,5 мільйона монет.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США розглядає план карбування нових монет номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа. Це відбудеться в рамках відзначення 250-ї річниці заснування Америки.

