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Радники Трампа попередили чиновників Данії про "серйозну налаштованість" в питанні купівлі Гренландії - CNN

Радники Трампа попередили чиновників Данії про "серйозну налаштованість" в питанні купівлі Гренландії - CNN

Київ • УНН

 • 21298 перегляди

Радники Трампа попередили Данію про серйозність намірів щодо купівлі Гренландії для національної безпеки США. Трамп не виключає військових дій та погрожує тарифами, якщо Данія не погодиться.

Радники обраного президента США Дональда Трампа попередили данських чиновників, що він налаштований серйозно в питанні купівлі Гренландії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

За даними джерел CNN, тепер офіційні особи в Данії "ретельно аналізують, яку дати відповідь, щоб не спровокувати великого розколу у відносинах із близьким союзником і членом НАТО".

Коли Дональд Трамп під час своєї першої адміністрації задумався про купівлю Гренландії в Данії, данський прем'єр-міністр назвав цю ідею "абсурдною".

"Нині система підтримки цієї ідеї зовсім інша", ніж 2019 року, коли Трамп уперше запропонував її, сказав один високопоставлений данський чиновник. "Це має набагато серйозніший вигляд", - сказав інший високопоставлений данський чиновник.

У вівторок Трамп заявив, що "Гренландія потрібна нам з метою національної безпеки". "Люди навіть не знають, чи має Данія на неї законне право, але якщо так, то вони повинні від неї відмовитися, тому що вона потрібна нам для національної безпеки", - сказав він на пресконференції в Мар-а-Лаго.

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Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа в середу, держсекретар Антоні Блінкен, який залишає свою посаду, сказав, що "ідея, висловлена з приводу Гренландії, очевидно, не дуже хороша, але, що ще важливіше, очевидно, що цього не станеться, тому нам, ймовірно, не варто витрачати багато часу на розмови про це".

Тим часом міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у середу дав зрозуміти, що країна хоче обговорити це питання з майбутньою адміністрацією Трампа.

"Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж ми вже робимо, щоб гарантувати, що американські амбіції будуть реалізовані", - сказав Расмуссен журналістам.

У вівторок Трамп також попередив, що Данія може зіткнутися з високими тарифами, якщо не відмовиться від контролю над Гренландією, і відмовився виключити можливість військових дій для її силового захоплення.

Коментарі Трампа вже спричинили напруженість у відносинах із партнерами та союзниками США. У вівторок прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде дав зрозуміти, що територія не хоче брати участь у політичній суперечці між США і Данією.

"Гренландія належить народу Гренландії", - сказав він. "Наше майбутнє і боротьба за незалежність - це наша справа".

Франція і Німеччина також відреагували в середу: канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив: "Принцип непорушності кордонів застосовний до кожної країни... незалежно від того, дуже маленька вона чи дуже могутня", а міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав: "Немає жодних сумнівів у тому, що Європейський союз дозволить іншим країнам світу нападати на свої суверенні кордони".

Доповнення

Гренландія вже давно вважається ключовим об'єктом національної безпеки США, особливо для відбиття можливого нападу росії. Але під час першого терміну Трампа чиновники з національної безпеки були особливо занепокоєні діяльністю Китаю в Арктиці, яка на той момент являла собою відносно нову загрозу, розповів CNN колишній старший радник Трампа.

Проте американські та данські чиновники кажуть, що не розуміють одержимості майбутнього президента придбанням Гренландії, яку Трамп назвав "абсолютною необхідністю", особливо тому, що США вже мають укладену впродовж десятиліть оборонну угоду з цією територією, що дає змогу США нарощувати значну військову присутність - включно з військами та радарними системами - на найбільшому у світі острові.

Однак представник оборонного відомства також визнав, що є побоювання з приводу прагнення Гренландії до незалежності від Данії, головного союзника США і НАТО. Якщо Гренландія стане незалежною, це може зробити острів більш політично нестабільним - і більш вразливим для впливу росії та Китаю.

Також "спірно", чи залишиться Гренландія членом НАТО, якщо оголосить про свою незалежність, сказав чиновник.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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