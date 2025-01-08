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Франція застерегла Трампа від загрози "суверенним кордонам" ЄС через його заяви щодо Гренландії

Франція застерегла Трампа від загрози "суверенним кордонам" ЄС через його заяви щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 22325 перегляди

Франція застерегла Трампа від загроз суверенним кордонам ЄС після його відмови виключити військові дії щодо Гренландії. Міністр закордонних справ Франції наголосив, що ЄС не дозволить атакувати свої кордони.

Франція застерегла Дональда Трампа від загрози "суверенним кордонам" Європейського союзу після того, як обраний президент США відмовився відкинути можливість військових дій для встановлення контролю над Гренландією, автономною територією Данії, яка входить до ЄС. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив в інтерв'ю радіостанції France Inter: "Не може бути й мови про те, щоб ЄС дозволив іншим країнам світу, ким би вони не були, атакувати свої суверенні кордони".

Він додав, що, хоча він не вірить, що США "вторглися б" у Гренландію, "ми вступили в епоху, коли повертається закон найсильнішого".

Під час годинної пресконференції у вівторок Трамп відмовився виключити можливість застосування військової сили для захоплення Панамського каналу і Гренландії і припустив, що має намір використовувати "економічну силу", щоб зробити Канаду частиною США.

Його старший син Дональд Трамп-молодший прилетів до столиці Гренландії, Нуук, з так званим приватним візитом незабаром після цих коментарів. Він пробув там кілька годин і заявив, що не має наміру зустрічатися з представниками уряду.

Минулого місяця Трамп, який вступить на посаду 20 січня, заявив, що контроль США над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для "економічної безпеки" Америки. Гренландія, яка є автономною територією Королівства Данія, але отримала право на самоврядування 1979 року, повідомила Трампу, що не продається.

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Метте Фредеріксен, прем'єр-міністрка Данії, і Муте Егеде, прем'єр-міністр Гренландії, заявили, що гренландці мають самі вирішувати своє майбутнє.

"Жителі Гренландії підтримують ідею про те, що Гренландія не продається і не буде продаватися в майбутньому. Гренландія належить гренландцям", - сказала Фредеріксен.

Гренландія, населення якої становить близько 57 000 осіб, є найбільшим островом у світі. З 2009 року вона має право провести референдум, щоб вирішити, чи хоче вона бути незалежною.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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