Франция предостерегла Трампа от угрозы "суверенным границам" ЕС из-за его заявлений по Гренландии

ukenru
Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 105783 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 146113 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 150384 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 148759 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 133867 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 175903 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 240749 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 498738 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340164 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454953 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

 • 88415 просмотра
Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

 • 101315 просмотра
Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

 • 105575 просмотра
Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

 • 86124 просмотра
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

05:17 • 49335 просмотра
публикации
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 18135 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 149451 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 153634 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 163542 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 235303 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 1901 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 5558 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

09:12 • 13482 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 24061 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 112005 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Франция предостерегла Трампа от угрозы "суверенным границам" ЕС из-за его заявлений по Гренландии

Франция предостерегла Трампа от угрозы "суверенным границам" ЕС из-за его заявлений по Гренландии

Киев  •  УНН

 • 1314 просмотра

Read in English

Франция предостерегла Трампа от угроз суверенным границам ЕС после его отказа исключить военные действия в отношении Гренландии. Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что ЕС не позволит атаковать свои границы.

Франция предостерегла Дональда Трампа от угрозы «суверенным границам» Европейского союза после того, как избранный президент США отказался отвергнуть возможность военных действий для установления контроля над Гренландией, автономной территорией Дании, которая входит в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью радиостанции France Inter: «Не может быть и речи о том, чтобы ЕС позволил другим странам мира, кем бы они ни были, атаковать свои суверенные границы».

Он добавил, что, хотя он не верит, что США «вторглись бы» в Гренландию, «мы вступили в эпоху, когда возвращается закон сильнейшего».

Во время часовой пресс-конференции во вторник Трамп отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Панамского канала и Гренландии и предположил, что намерен использовать «экономическую силу», чтобы сделать Канаду частью США.

Его старший сын Дональд Трамп-младший прилетел в столицу Гренландии, Нуук, с так называемым частным визитом вскоре после этих комментариев. Он пробыл там несколько часов и заявил, что не намерен встречаться с представителями правительства.

В прошлом месяце Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что контроль США над Гренландией является «абсолютной необходимостью» для «экономической безопасности» Америки. Гренландия, которая является автономной территорией Королевства Дания, но получила право на самоуправление в 1979 году, сообщила Трампу, что не продается.

Дания меняет королевский герб: что стоит за исчезновением трех исторических корон6 янв. 2025, 21:13 • 34034 просмотра

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, и Муте Эгеде, премьер-министр Гренландии, заявили, что гренландцы должны сами решать свое будущее.

«Жители Гренландии поддерживают идею о том, что Гренландия не продается и не будет продаваться в будущем. Гренландия принадлежит гренландцам», - сказала Фредериксен.

Гренландия, население которой составляет около 57 000 человек, является крупнейшим островом в мире. С 2009 года она имеет право провести референдум, чтобы решить, хочет ли она быть независимой.

"Нет ни единого шанса": Трюдо ответил на предложение Трампа о присоединении Канады к США8 янв. 2025, 07:39 • 13065 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
mette-frederiksenМетте Фредериксен
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
daniyaДания
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты