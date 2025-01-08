Франция предостерегла Трампа от угрозы "суверенным границам" ЕС из-за его заявлений по Гренландии
Киев • УНН
Франция предостерегла Трампа от угроз суверенным границам ЕС после его отказа исключить военные действия в отношении Гренландии. Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что ЕС не позволит атаковать свои границы.
Франция предостерегла Дональда Трампа от угрозы «суверенным границам» Европейского союза после того, как избранный президент США отказался отвергнуть возможность военных действий для установления контроля над Гренландией, автономной территорией Дании, которая входит в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Детали
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью радиостанции France Inter: «Не может быть и речи о том, чтобы ЕС позволил другим странам мира, кем бы они ни были, атаковать свои суверенные границы».
Он добавил, что, хотя он не верит, что США «вторглись бы» в Гренландию, «мы вступили в эпоху, когда возвращается закон сильнейшего».
Во время часовой пресс-конференции во вторник Трамп отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Панамского канала и Гренландии и предположил, что намерен использовать «экономическую силу», чтобы сделать Канаду частью США.
Его старший сын Дональд Трамп-младший прилетел в столицу Гренландии, Нуук, с так называемым частным визитом вскоре после этих комментариев. Он пробыл там несколько часов и заявил, что не намерен встречаться с представителями правительства.
В прошлом месяце Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что контроль США над Гренландией является «абсолютной необходимостью» для «экономической безопасности» Америки. Гренландия, которая является автономной территорией Королевства Дания, но получила право на самоуправление в 1979 году, сообщила Трампу, что не продается.
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Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, и Муте Эгеде, премьер-министр Гренландии, заявили, что гренландцы должны сами решать свое будущее.
«Жители Гренландии поддерживают идею о том, что Гренландия не продается и не будет продаваться в будущем. Гренландия принадлежит гренландцам», - сказала Фредериксен.
Гренландия, население которой составляет около 57 000 человек, является крупнейшим островом в мире. С 2009 года она имеет право провести референдум, чтобы решить, хочет ли она быть независимой.
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