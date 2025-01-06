Дания меняет королевский герб: что стоит за исчезновением трех исторических корон

Король Дании изменил свой герб после заявлений Трампа о покупке Гренландии. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

По информации, в новой версии герба исчезли три короны, которые веками символизировали Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией. Зато в центре внимания оказались белый медведь и баран, представляющие Гренландию и Фареры соответственно. Решение отразило современные политические приоритеты Дании, которая стремится укрепить связи с автономными территориями.

Обновление герба произошло менее чем через год после восшествия Фредерика на престол. После отречения его матери, королевы Маргрете II, он сразу дал понять, что защита интересов арктических территорий станет одним из его приоритетов.

Напомним,

Дональд Трамп, который вскоре должен во второй раз стать президентом США, снова публично заявил о желании купить Гренландию. В то же время в самой Гренландии растут призывы к независимости, подпитываемые недавними скандалами и историческими травмами колониального периода.

Дания усиливает оборону Гренландии после заявлений Трампа

Добавим

Историки восприняли изменение герба неоднозначно. Удаление трех корон, которые на протяжении веков символизировали единство скандинавских стран, многие расценили как «сенсацию». В то же время эксперты отмечают, что изменения подчеркивают современную геополитическую реальность: Дания стремится показать, что Гренландия и Фареры остаются неотъемлемой частью королевства.