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Данія змінює королівський герб: що стоїть за зникненням трьох історичних корон

Данія змінює королівський герб: що стоїть за зникненням трьох історичних корон

Київ • УНН

 • 36056 перегляди

Король Фредерік оновив герб Данії, прибравши три корони Кальмарської унії та додавши символи Гренландії та Фарерських островів. Зміни відображають сучасні політичні пріоритети щодо автономних територій.

Король Данії змінив свій герб після заяв Трампа щодо купівлі Гренландії. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у новій версії герба зникли три корони, які століттями символізували Кальмарську унію між Данією, Норвегією та Швецією. Натомість у центрі уваги опинилися білий ведмідь і баран, що представляють Гренландію та Фарери відповідно. Рішення відобразило сучасні політичні пріоритети Данії, яка прагне зміцнити зв’язки з автономними територіями. 

Оновлення герба відбулося менше ніж через рік після сходження Фредеріка на престол. Після зречення його матері, королеви Маргрете II, він одразу дав зрозуміти, що захист інтересів арктичних територій стане одним із його пріоритетів. 

Нагадаємо

Дональд Трамп, який невдовзі має вдруге стати президентом США, знову публічно заявив про бажання купити Гренландію. Водночас у самій Гренландії зростають заклики до незалежності, підживлювані недавніми скандалами та історичними травмами колоніального періоду. 

Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа24.12.24, 22:00 • 31497 переглядiв

Додамо

Історики сприйняли зміну герба неоднозначно. Видалення трьох корон, які протягом століть символізували єдність скандинавських країн, багато хто розцінив як "сенсацію". Водночас експерти зазначають, що зміни підкреслюють сучасну геополітичну реальність: Данія прагне показати, що Гренландія та Фарери залишаються невід’ємною частиною королівства. 

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
marhrete-iiМаргрете II
frederik-khФредерік Х
donald-trampДональд Трамп
daniiaДанія
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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