"Нет ни единого шанса": Трюдо ответил на предложение Трампа о присоединении Канады к США
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. Ответ прозвучал после того, как Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо исключил, что Канада может войти в состав Соединенных Штатов, как предлагал избранный президент Дональд Трамп. Об этом Трюдо написал в своем X, передает УНН.
"Нет никаких шансов на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", - написал Трюдо.
Он указал, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от того, что они являются крупнейшими торговыми и партнерами по безопасности друг для друга.
На пост Трюдо дерзко отреагировал миллиардер Илон Маск. "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", - написал он под постом.
Напомним
Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на решение канадского премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку в понедельник, 6 января, предположив, что сейчас для Канады благоприятное время присоединиться к Соединенным Штатам.
В ноябре Трюдо посетил Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с избранным президентом Трампом и обсудить американо-канадские отношения. Вместо этого Трамп начал высмеивать Трюдо, заявив, что Канада должна стать штатом США, и назвав премьер-министра ее "губернатором".