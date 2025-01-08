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"Нет ни единого шанса": Трюдо ответил на предложение Трампа о присоединении Канады к США

"Нет ни единого шанса": Трюдо ответил на предложение Трампа о присоединении Канады к США

Киев  •  УНН

 • 8957 просмотра

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. Ответ прозвучал после того, как Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо исключил, что Канада может войти в состав Соединенных Штатов, как предлагал избранный президент Дональд Трамп. Об этом  Трюдо написал в своем X, передает УНН.

"Нет никаких шансов на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", -  написал Трюдо.

Он указал, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от того, что они являются крупнейшими торговыми и партнерами по безопасности друг для друга.

На пост Трюдо дерзко отреагировал миллиардер Илон Маск. "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", - написал он под постом.

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Напомним 

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на решение канадского премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку в понедельник, 6 января, предположив, что сейчас для Канады благоприятное время присоединиться к Соединенным Штатам.

В ноябре Трюдо посетил Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с избранным президентом Трампом и обсудить американо-канадские отношения.  Вместо этого Трамп начал высмеивать Трюдо, заявив, что Канада должна стать штатом США, и назвав премьер-министра ее "губернатором".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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