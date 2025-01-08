"Немає жодного шансу": Трюдо відповів на пропозицію Трампа про приєднання Канади до США
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо категорично відкинув можливість приєднання країни до США. Відповідь пролунала після того, як Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом.
Прем’єр - міністр Канади Джастін Трюдо виключив, що Канада може увійти до складу Сполучених Штатів, що пропонував обраний президент Дональд Трамп. Про це Трюдо написав у своєму X, передає УНН.
"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів", - написав Трюдо.
Він вказав, що працівники та громади обох країн виграють від того, що вони є найбільшими торговельними та безпековими партнерами одна одної.
На пост Трюдо зухвало відреагував мільярдер Ілон Маск. "Дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш", - написав він під постом.
Нагадаємо
Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.
У листопаді Трюдо відвідав Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з новообраним президентом Трампом і обговорити американо-канадські відносини. Натомість Трамп почав висміювати Трюдо, заявивши, що Канада має стати штатом США, і назвавши прем'єр-міністра її "губернатором".