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"Немає жодного шансу": Трюдо відповів на пропозицію Трампа про приєднання Канади до США

Київ • УНН

 • 21010 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо категорично відкинув можливість приєднання країни до США. Відповідь пролунала після того, як Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом.

Прем’єр - міністр Канади Джастін Трюдо виключив, що Канада може увійти до складу Сполучених Штатів, що пропонував обраний президент Дональд Трамп. Про це  Трюдо написав у своєму X, передає УНН

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів", -  написав Трюдо. 

Він вказав, що працівники та громади обох країн виграють від того, що вони є найбільшими торговельними та безпековими партнерами одна одної.

На пост Трюдо зухвало відреагував мільярдер Ілон Маск. "Дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш", - написав він під постом. 

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Нагадаємо 

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.

У листопаді Трюдо відвідав Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з новообраним президентом Трампом і обговорити американо-канадські відносини.  Натомість Трамп почав висміювати Трюдо, заявивши, що Канада має стати штатом США, і назвавши прем'єр-міністра її "губернатором". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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