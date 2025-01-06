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Трамп у відповідь на рішення про відставку Трюдо знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США

Трамп у відповідь на рішення про відставку Трюдо знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США

Київ • УНН

 • 38256 перегляди

Дональд Трамп відреагував на рішення Джастіна Трюдо піти у відставку, запропонувавши Канаді приєднатися до США. Трюдо залишає посаду на тлі падіння рейтингів та економічних проблем країни.

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів. Про це УНН повідомляє із посиланням на People

"Багато людей у Канаді люблять бути 51-м штатом", - саркастично написав Трамп у соціальній мережі Truth, посилаючись на своє висловлювання про те, що Канада не повинна бути своєю власною країною.

"Якби Канада об'єдналася зі США, то не було б жодних тарифів, податки значно знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози з боку російських і китайських кораблів, які постійно оточують їх", - продовжив він. "Разом, яка це була б велика нація!!!"

На пресконференції в понеділок Трюдо заявив, що планує залишити пост   лідера Канади, як тільки буде обраний наступник. 

Напередодні президентських виборів у США популярність Трюдо серед виборців вже падала, частково через економічні проблеми, такі як інфляція та дефіцит житла.

Після обрання Трампа його погроза запровадити 25% тарифи на канадські товари посилила побоювання щодо економічної стабільності в Канаді.

У листопаді Трюдо відвідав Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з новообраним президентом Трампом і обговорити американо-канадські відносини.  Натомість Трамп почав висміювати Трюдо, заявивши, що Канада має стати штатом США, і назвавши прем'єр-міністра її "губернатором". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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