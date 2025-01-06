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Трамп в ответ на решение об отставке Трюдо снова предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп в ответ на решение об отставке Трюдо снова предложил Канаде стать 51-м штатом США

Киев  •  УНН

 • 8426 просмотра

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Дональд Трамп отреагировал на решение Джастина Трюдо уйти в отставку, предложив Канаде присоединиться к США. Трюдо покидает пост на фоне падения рейтингов и экономических проблем страны.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отреагировал на решение канадского премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку в понедельник, 6 января, предположив, что сейчас для Канады благоприятное время присоединиться к Соединенным Штатам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на People

«Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом», - саркастически написал Трамп в социальной сети Truth, ссылаясь на свое высказывание о том, что Канада не должна быть своей собственной страной.

«Если бы Канада объединилась с США, то не было бы никаких тарифов, налоги значительно снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы со стороны российских и китайских кораблей, которые постоянно окружают их», - продолжил он. «Вместе, какая это была бы великая нация!!!»

На пресс-конференции в понедельник Трюдо заявил, что планирует покинуть пост   лидера Канады, как только будет избран преемник. 

Накануне президентских выборов в США популярность Трюдо среди избирателей уже падала, частично из-за экономических проблем, таких как инфляция и дефицит жилья.

После избрания Трампа его угроза ввести 25% тарифы на канадские товары усилила опасения относительно экономической стабильности в Канаде.

В ноябре Трюдо посетил Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с новоизбранным президентом Трампом и обсудить американо-канадские отношения.  Взамен Трамп начал высмеивать Трюдо, заявив, что Канада должна стать штатом США, и назвав премьер-министра её «губернатором». 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты