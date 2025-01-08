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В ЄС применшують заяви Трампа щодо Гренландії

В ЄС применшують заяви Трампа щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 23743 перегляди

Речниця ЄС заявила про необхідність поважати суверенітет держав у відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії. ЄС нагадав про статтю 42.7, яка передбачає допомогу країнам-членам у разі збройного нападу.

Речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Аніта Гіппер заявила, що суверенітет держав необхідно поважати, але відмовляється заглиблюватись у заяви новообраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на B.T.

Напередодні Трамп заявив, що не може виключати використання економічного чи військового примусу для встановлення контролю над Панамським каналом і Гренландією.

Ми не будемо вдаватися в конкретні заяви. В принципі суверенітет держав має поважатися.Це також наша дипломатична цінність і ключовий принцип, за яким ми працюємо. Це стосується і Данії

- заявила речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Аніта Гіппер.

Крім іншого, Трамп пригрозив Данії спеціальним тарифом, якщо Данія не погодиться продати Гренландію США. Також речник ЄС з економічної безпеки Олоф Гілл, применшує заяви Трампа.

Давай тут трохи зменшимо. Ми говоримо про досить гіпотетичні речі тут і про адміністрацію, яка ще не вступила на посаду

- сказав Гілл.

Гілл підкреслює, що ЄС був готовий до того, що американські президентські вибори в листопаді можуть завершитися кількома способами - і що це також стосується торгового аспекту.

Гренландія не є членом ЄС, але пов'язана з ЄС спеціальною угодою про асоціацію зарубіжних країн та територій.

Однак стаття 42.7 Договору про Європейський Союз поширюється на Гренландію, заявила на пресконференції головний речник Паула Піньо.

У статті йдеться, якщо держава-член піддається збройному нападу на її територію, інші держави-члени, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надають цій державі-члену всю допомогу та допомогу в межах своїх можливостей.

Попри те, що стаття може бути застосованою - це "дуже гіпотетичне питання

- наголосив Піньо.

"Канал належить панамцям, суверенітет не підлягає обговоренню": влада країни з Центральної Америки відреагувала на заяви Трампа08.01.25, 16:08 • 20739 переглядiв

Доповнення

Новообраний президент Дональд Трамп у різдвяних публікаціях у соціальних мережах звернув увагу на Канаду, Гренландію та Панамський канал, натякаючи на можливість їхнього контролю Сполученими Штатами.

Дональд Трамп-молодший приземлився в Гренландії у вівторок, лише за кілька тижнів після того, як його батько, обраний президент Дональд Трамп, повторив своє бажання здобути контроль над автономною данською територією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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