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В ЕС преуменьшают заявления Трампа по Гренландии

В ЕС преуменьшают заявления Трампа по Гренландии

Киев  •  УНН

 • 3140 просмотра

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Пресс-секретарь ЕС заявила о необходимости уважать суверенитет государств в ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии. ЕС напомнил о статье 42.7, которая предусматривает помощь странам-членам в случае вооруженного нападения.

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер заявила, что суверенитет государств необходимо уважать, но отказывается углубляться в заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по Гренландии.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на B.T.

Накануне Трамп заявил, что не может исключать использование экономического или военного принуждения для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.

Мы не будем вдаваться в конкретные заявления. В принципе суверенитет государств должен уважаться, это также наша дипломатическая ценность и ключевой принцип, по которому мы работаем. Это касается и Дании

- заявила спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер.

Помимо прочего, Трамп пригрозил Дании специальным тарифом, если Дания не согласится продать Гренландию США. Также представитель ЕС по экономической безопасности Олоф Гилл, преуменьшает заявления Трампа.

Давай здесь немного уменьшим. Мы говорим о достаточно гипотетических вещах здесь и об администрации, которая еще не вступила в должность

- сказал Гилл.

Гилл подчеркивает, что ЕС был готов к тому, что американские президентские выборы в ноябре могут завершиться несколькими способами - и что это также касается торгового аспекта.

Гренландия не является членом ЕС, но связана с ЕС специальным соглашением об ассоциации зарубежных стран и территорий.

Однако статья 42.7 Договора о Европейском Союзе распространяется на Гренландию, заявила на пресс-конференции главный спикер Паула Пиньо.

В статье говорится, если государство-член подвергается вооруженному нападению на его территорию, другие государства-члены, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, оказывают этому государству-члену всю помощь и помощь в пределах своих возможностей.

Несмотря на то, что статья может быть применима - это «очень гипотетический вопрос

- подчеркнул Пиньо.

«Канал принадлежит панамцам, суверенитет не подлежит обсуждению": власти страны из Центральной Америки отреагировали на заявления Трампа8 янв. 2025, 14:08 • 11096 просмотров

Дополнение

Новоизбранный президент Дональд Трамп в рождественских публикациях в социальных сетях обратил внимание на Канаду, Гренландию и Панамский канал, намекая на возможность их контроля Соединенными Штатами.

Дональд Трамп-младший приземлился в Гренландии во вторник, всего через несколько недель после того, как его отец, избранный президент Дональд Трамп, повторил свое желание получить контроль над автономной датской территорией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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