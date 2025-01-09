Советники Трампа предупредили чиновников Дании о "серьезном настрое" в вопросе покупки Гренландии - CNN

Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что он настроен серьезно в вопросе покупки Гренландии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

По данным источников CNN, теперь официальные лица в Дании "тщательно анализируют, какой дать ответ, чтобы не спровоцировать большой раскол в отношениях с близким союзником и членом НАТО".

Когда Дональд Трамп во время своей первой администрации задумался о покупке Гренландии у Дании, датский премьер-министр назвал эту идею "абсурдной".

"Сейчас система поддержки этой идеи совсем другая", чем в 2019 году, когда Трамп впервые предложил ее, сказал один высокопоставленный датский чиновник. "Это выглядит гораздо более серьезно", - сказал другой высокопоставленный датский чиновник.

Во вторник Трамп заявил, что "Гренландия нужна нам в целях национальной безопасности". "Люди даже не знают, имеет ли Дания на нее законное право, но если да, то они должны от нее отказаться, потому что она нужна нам для национальной безопасности", - сказал он на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

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Отвечая на вопрос о комментариях Трампа в среду, госсекретарь Антони Блинкен, который покидает свой пост, сказал, что "идея, высказанная по поводу Гренландии, очевидно, не очень хорошая, но, что еще важнее, очевидно, что этого не произойдет, поэтому нам, вероятно, не стоит тратить много времени на разговоры об этом".

Между тем министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в среду дал понять, что страна хочет обсудить этот вопрос с будущей администрацией Трампа.

"Мы открыты к диалогу с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем мы уже делаем, чтобы гарантировать, что американские амбиции будут реализованы", - сказал Расмуссен журналистам.

Во вторник Трамп также предупредил, что Дания может столкнуться с высокими тарифами, если не откажется от контроля над Гренландией, и отказался исключить возможность военных действий для ее силового захвата.

Комментарии Трампа уже вызвали напряженность в отношениях с партнерами и союзниками США. Во вторник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде дал понять, что территория не хочет участвовать в политическом споре между США и Данией.

"Гренландия принадлежит народу Гренландии", - сказал он. "Наше будущее и борьба за независимость - это наше дело".

Франция и Германия также отреагировали в среду: канцлер Германии Олаф Шольц заявил: "Принцип нерушимости границ применим к каждой стране... независимо от того, очень маленькая она или очень могущественная", а министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал: "Нет никаких сомнений в том, что Европейский союз позволит другим странам мира нападать на свои суверенные границы".

Дополнение

Гренландия уже давно считается ключевым объектом национальной безопасности США, особенно для отражения возможного нападения россии. Но во время первого срока Трампа чиновники по национальной безопасности были особенно обеспокоены деятельностью Китая в Арктике, которая на тот момент представляла собой относительно новую угрозу, рассказал CNN бывший старший советник Трампа.

Однако американские и датские чиновники говорят, что не понимают одержимости будущего президента приобретением Гренландии, которую Трамп назвал "абсолютной необходимостью", особенно потому, что США уже имеют заключенное на протяжении десятилетий оборонное соглашение с этой территорией, что позволяет США наращивать значительное военное присутствие - включая войска и радарные системы - на крупнейшем в мире острове.

Однако представитель оборонного ведомства также признал, что есть опасения по поводу стремления Гренландии к независимости от Дании, главного союзника США и НАТО. Если Гренландия станет независимой, это может сделать остров более политически нестабильным - и более уязвимым для влияния россии и Китая.

Также "спорно", останется ли Гренландия членом НАТО, если объявит о своей независимости, сказал чиновник.

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