Сибіга провів останню розмову з Блінкеном: що обговорили дипломати
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили стратегічне партнерство та подальшу співпрацю з новою адміністрацією США.
Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
Деталі
Розмова відбулася у важливий момент, коли співпраця між Україною та США залишається одним із ключових факторів міжнародної підтримки України у її боротьбі за суверенітет.
У прощальному дзвінку я подякував Ентоні Блінкену за його вирішальну роль у переломний момент історії, яка допомогла забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації
У ході діалогу було підкреслено значущість стратегічного партнерства двох країн, зокрема в контексті допомоги Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки та стабільності України. Важливу увагу також приділили подальшим перспективам співпраці з адміністрацією США.
Ми цінуємо наше стратегічне партнерство і розраховуємо на подальшу підтримку з боку нової адміністрації США
Блінкен: адміністрація Байдена передасть Трампу сильні позиції щодо України13.01.25, 10:26 • 29067 переглядiв