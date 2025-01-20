Сибіга провів останню розмову з Блінкеном: що обговорили дипломати

Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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Розмова відбулася у важливий момент, коли співпраця між Україною та США залишається одним із ключових факторів міжнародної підтримки України у її боротьбі за суверенітет.

У прощальному дзвінку я подякував Ентоні Блінкену за його вирішальну роль у переломний момент історії, яка допомогла забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації