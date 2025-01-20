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На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
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Сибига провел последний разговор с Блинкеном: что обсудили дипломаты

Сибига провел последний разговор с Блинкеном: что обсудили дипломаты

Киев  •  УНН

 • 3213 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили стратегическое партнерство и дальнейшее сотрудничество с новой администрацией США.

Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Разговор состоялся в важный момент, когда сотрудничество между Украиной и США остается одним из ключевых факторов международной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет. 

В прощальном звонке я поблагодарил Энтони Блинкена за его решающую роль в переломный момент истории, которая помогла обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации

- заявил Министр иностранных дел Украины.

В ходе диалога была подчеркнута значимость стратегического партнерства двух стран, в частности в контексте помощи Соединенных Штатов в обеспечении безопасности и стабильности Украины. Важное внимание также уделили дальнейшим перспективам сотрудничества с администрацией США. 

Мы ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны новой администрации США

- отметил Андрей Сибига.

Блинкен: администрация Байдена передаст Трампу сильные позиции по Украине13.01.25, 10:26 • 28495 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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