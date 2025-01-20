Сибига провел последний разговор с Блинкеном: что обсудили дипломаты
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили стратегическое партнерство и дальнейшее сотрудничество с новой администрацией США.
Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Разговор состоялся в важный момент, когда сотрудничество между Украиной и США остается одним из ключевых факторов международной поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет.
В прощальном звонке я поблагодарил Энтони Блинкена за его решающую роль в переломный момент истории, которая помогла обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации
В ходе диалога была подчеркнута значимость стратегического партнерства двух стран, в частности в контексте помощи Соединенных Штатов в обеспечении безопасности и стабильности Украины. Важное внимание также уделили дальнейшим перспективам сотрудничества с администрацией США.
Мы ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны новой администрации США
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