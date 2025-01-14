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КНДР знову запустила балістичні ракети в бік Японського моря

КНДР знову запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Київ • УНН

 • 55866 перегляди

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Це другий подібний інцидент за тиждень, який стався після візиту представників США до Південної Кореї.

Північна Корея, ймовірно, здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Виконуючий обов'язки президента Південнокорейської республіки Чой Санг Мок засудив цей інцидент і наголосив на готовності країни дати рішучу відповідь на дії Північної Кореї. Він також зазначив, що запуск ракет є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

Це вже другий подібний інцидент за останній тиждень, після того як Північна Корея здійснила ракетний запуск, коли США представники, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, перебували в Південній Кореї.

Минулого року КНДР провела ряд ракетних випробувань, що викликали серйозну критику з боку країни, зокрема від Кім Чен Ина, який розкритикував посилення військової співпраці між США, Японією та Південною Кореєю.

Північна Корея створювала перешкоди для GPS-навігації у Західному морі09.11.24, 05:29 • 23341 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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