КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея, вероятно, осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

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Исполняющий обязанности президента Южнокорейской республики Чой Санг Мок осудил этот инцидент и подчеркнул готовность страны дать решительный ответ на действия Северной Кореи. Он также отметил, что запуск ракет является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю, после того как Северная Корея осуществила ракетный запуск, когда представители США, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, находились в Южной Корее.

В прошлом году КНДР провела ряд ракетных испытаний, вызвавших серьезную критику со стороны страны, в частности от Ким Чен Ына, который раскритиковал усиление военного сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей.

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