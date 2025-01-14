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КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Киев  •  УНН

 • 4695 просмотра

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Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Это второй подобный инцидент за неделю, который произошел после визита представителей США в Южную Корею.

Северная Корея, вероятно, осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Исполняющий обязанности президента Южнокорейской республики Чой Санг Мок осудил этот инцидент и подчеркнул готовность страны дать решительный ответ на действия Северной Кореи. Он также отметил, что запуск ракет является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю, после того как Северная Корея осуществила ракетный запуск, когда представители США, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, находились в Южной Корее.

В прошлом году КНДР провела ряд ракетных испытаний, вызвавших серьезную критику со стороны страны, в частности от Ким Чен Ына, который раскритиковал усиление военного сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей.

Северная Корея создавала помехи для GPS-навигации в Западном море09.11.24, 05:29 • 23083 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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