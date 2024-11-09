Северная Корея создавала помехи для GPS-навигации в Западном море
Киев • УНН
Северная Корея осуществляла глушение GPS-сигналов для кораблей и самолетов в Западном море. Южная Корея требует прекратить провокации и предупреждает об ответственности за угрозу безопасности морских и авиационных перевозок.
Северная Корея глушила GPS для кораблей и самолетов в Западном море. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
Детали
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) предупредил, что подобное глушение сигнала может представлять угрозу безопасности морских и авиационных перевозок в регионе Западного моря.
Власти Южной Кореи призвали северокорейскую сторону немедленно прекратить эти действия, отметив, что за такие провокации Северная Корея будет привлечена к ответственности.
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