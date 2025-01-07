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"Стримуватиме суперників" у Тихому океані: КНДР заявила про запуск нового типу гіперзвукової ракети

Київ • УНН

 • 23743 перегляди

Північна Корея провела запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ракета подолала 1500 км зі швидкістю в 12 разів більшою за звукову, досягнувши двох зенітів на висоті 99,8 та 42,5 км.

Гіперзвуковий планер, встановлений на бойовій частині ракети, начебто досягнув першого зеніту 99,8 кілометрів зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку.

Передає УНН із посиланням на DW.

У вівторок Північна Корея заявила, що ракета, яку вона запустила в понеділок, була новим типом гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Гіперзвуковий планер, встановлений на бойовій частині ракети, досягнув першого зеніту 99,8 кілометрів і другого зеніту 42,5 кілометрів, подолавши загалом 1500 кілометрів зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку, перш ніж впасти на імітовану ціль у морі, повідомило державне інформаційне агентство KCNA.

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 Запуск ракети, як зазначається, порадив лідер КНДР Кім Чен Ин.

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"Гіперзвуковий ракетний комплекс надійно стримуватиме будь-якого нашого суперника в Тихоокеанському регіоні, який може вплинути на безпеку нашої держави", - сказав Кім, який керував запуском, в коментарях, опублікованих KCNA.

Нагадаємо

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності, яка пролетіла 1100 км. Блінкен наголосив на важливості співпраці США, Південної Кореї та Японії на тлі політичної кризи в регіоні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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