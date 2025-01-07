«Будет сдерживать соперников» в Тихом океане: КНДР заявила о запуске нового типа гиперзвуковой ракеты
Киев • УНН
Северная Корея провела запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета преодолела 1500 км со скоростью в 12 раз больше звуковой, достигнув двух зенитов на высоте 99,8 и 42,5 км.
Гиперзвуковой планер, установленный на боевой части ракеты, якобы достиг первого зенита 99,8 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука.
Передает УНН со ссылкой на DW.
Во вторник Северная Корея заявила, что ракета, которую она запустила в понедельник, была новым типом гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Гиперзвуковой планер, установленный на боевой части ракеты, достиг первого зенита 99,8 километров и второго зенита 42,5 километров, преодолев в общей сложности 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, прежде чем упасть на имитированную цель в море, сообщило государственное информационное агентство KCNA.
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Запуск ракеты, как отмечается, посоветовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
«Гиперзвуковой ракетный комплекс будет надежно сдерживать любого нашего соперника в Тихоокеанском регионе, который может повлиять на безопасность нашего государства», - сказал Ким, руководивший запуском, в комментариях, опубликованных KCNA.
Напомним,
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен подчеркнул важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.
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