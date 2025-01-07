«Будет сдерживать соперников» в Тихом океане: КНДР заявила о запуске нового типа гиперзвуковой ракеты

Гиперзвуковой планер, установленный на боевой части ракеты, якобы достиг первого зенита 99,8 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Во вторник Северная Корея заявила, что ракета, которую она запустила в понедельник, была новым типом гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Гиперзвуковой планер, установленный на боевой части ракеты, достиг первого зенита 99,8 километров и второго зенита 42,5 километров, преодолев в общей сложности 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, прежде чем упасть на имитированную цель в море, сообщило государственное информационное агентство KCNA.

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Запуск ракеты, как отмечается, посоветовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Гиперзвуковой ракетный комплекс будет надежно сдерживать любого нашего соперника в Тихоокеанском регионе, который может повлиять на безопасность нашего государства», - сказал Ким, руководивший запуском, в комментариях, опубликованных KCNA.

Напомним,

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен подчеркнул важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.

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