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«Будет сдерживать соперников» в Тихом океане: КНДР заявила о запуске нового типа гиперзвуковой ракеты

«Будет сдерживать соперников» в Тихом океане: КНДР заявила о запуске нового типа гиперзвуковой ракеты

Киев  •  УНН

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Северная Корея провела запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета преодолела 1500 км со скоростью в 12 раз больше звуковой, достигнув двух зенитов на высоте 99,8 и 42,5 км.

Гиперзвуковой планер, установленный на боевой части ракеты, якобы достиг первого зенита 99,8 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Во вторник Северная Корея заявила, что ракета, которую она запустила в понедельник, была новым типом гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Гиперзвуковой планер, установленный на боевой части ракеты, достиг первого зенита 99,8 километров и второго зенита 42,5 километров, преодолев в общей сложности 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, прежде чем упасть на имитированную цель в море, сообщило государственное информационное агентство KCNA.

Курск может определить судьбу путина в 2025 году - The Telegraph6 янв. 2025, 17:40 • 27151 просмотр

 Запуск ракеты, как отмечается, посоветовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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«Гиперзвуковой ракетный комплекс будет надежно сдерживать любого нашего соперника в Тихоокеанском регионе, который может повлиять на безопасность нашего государства», - сказал Ким, руководивший запуском, в комментариях, опубликованных KCNA.

Напомним,

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен подчеркнул важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.

С марта рф поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти - BBC22 нояб. 2024, 05:11 • 18489 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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